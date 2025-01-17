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Хлеб и похудение: как заморозка превращает углеводы в клетчатку

2:22
Здоровье

Хлеб давно стал врагом для тех, кто стремится похудеть, но что если существует простой способ превратить его в союзника? Как замораживание хлеба способно изменить его свойства и сделать более полезным для здоровья.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Как работает метод

Замораживание, а затем разогрев хлеба, запускает процесс превращения углеводов в устойчивые крахмалы, известные как "пребиотическая клетчатка". Это улучшает микробиом кишечника, снижает скачки сахара в крови и помогает регулировать уровень глюкозы. В результате:

  • Повышается концентрация
  • Уровень энергии становится стабильнее
  • Снижается вероятность переедания

Бонусом идет улучшение сна и состояния кожи, так как устойчивые крахмалы труднее расщепляются организмом, что уменьшает количество усваиваемых калорий. Вы получаете меньше вздутия живота и дольше ощущаете сытость после еды.

Ключевой момент: качество хлеба

Важно, чтобы хлеб был из цельнозерновой муки или закваски. Только в таком случае метод замораживания и нагревания принесёт пользу. Хлеб из белой муки или содержащий множество добавок не даст желаемого эффекта.

Метод подходит и для других продуктов

Интересно, что этот подход работает не только с хлебом. Макароны и рис также можно сварить, охладить, а затем подогреть, чтобы повысить их полезность. Однако такие хитрости не заменят полноценного рациона, включающего овощи и минимально обработанные продукты.

Как выбрать правильный хлеб

Чтобы извлечь максимум пользы, при выборе хлеба обратите внимание на:

  • Состав муки (цельнозерновая или отрубная — лучший выбор)
  • Минимальное содержание соли и сахара
  • Отсутствие искусственных добавок

Хлеб из цельного зерна богат клетчаткой, витаминами группы В, Е, минералами, такими как железо, цинк и селен. Такой продукт станет идеальной основой для вашего здорового питания.

Возможности простого метода, о которых вы не догадывались:

  1. Замораживание продлевает срок хранения хлеба
  2. Преобразует углеводы в клетчатку
  3. Снижает калорийность продукта
  4. Уменьшает дискомфорт в желудке
  5. Улучшает микробиом кишечника

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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