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Wi-Fi ночью: невидимые угрозы, о которых вы не задумывались

2:43
Здоровье

Смартфоны настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что сопровождают нас даже во время сна. Многие из нас оставляют Wi-Fi включенным на ночь, не задумываясь о последствиях. Но стоит ли это делать?

Wi-Fi роутер
Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Wi-Fi роутер

Скрытые риски электромагнитного воздействия

Влияние электромагнитных полей (ЭМП), которые излучают маршрутизаторы Wi-Fi и смартфоны, до сих пор остается спорной темой. Хотя наука не пришла к единому мнению, отдельные исследования указывают на возможное негативное воздействие на здоровье. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует ЭМП как "возможно канцерогенные для человека", подчеркивая необходимость дальнейших исследований.

Некоторые специалисты рекомендуют минимизировать воздействие ЭМП хотя бы ночью — как простую меру предосторожности.

Как Wi-Fi влияет на сон

Еще одна причина задуматься — это качество сна. Даже в режиме "Не беспокоить" смартфон может быть источником скрытого стресса из-за желания проверить уведомления. Кроме того, синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает нам засыпать.

Отключение Wi-Fi и откладывание телефона в сторону перед сном помогут организму полноценно восстановиться за ночь.

Цифровая безопасность превыше всего

Постоянно активный Wi-Fi — это не только удобство, но и дополнительный риск для конфиденциальности. Киберпреступники могут использовать уязвимости в вашей сети или приложениях, работающих в фоновом режиме. По словам эксперта по кибербезопасности Лизы Картер, отключение Wi-Fi на ночь снижает вероятность атак. "Это простой, но эффективный шаг для защиты ваших данных", — отмечает Картер.

Экономия батареи и данных

Мало кто задумывается, что даже ночью смартфон продолжает потреблять заряд батареи, обновляя приложения и синхронизируясь с облаком. Выключив Wi-Fi, вы минимизируете эти процессы и продлеваете срок службы аккумулятора.

Экологичная привычка

Отключение Wi-Fi может показаться незначительным вкладом, но в масштабах года это помогает сократить потребление электроэнергии. Это простое действие позволяет не только снизить счета, но и внести лепту в сохранение экологии.

Стоит ли отключать Wi-Fi ночью

Оставляя Wi-Fi включенным, вы рискуете своим сном, безопасностью и даже здоровьем. Отключение сети на ночь — это простая привычка, которая обеспечивает спокойствие и защиту на нескольких уровнях.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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