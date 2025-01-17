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Терапевт перечислила главные правила крещенских купаний

1:12
Здоровье

Крещенские купания — довольно опасная и экстремальная традиция, но для многих верующих важно хотя бы один раз окунуться в прорубь. Терапевт Яна Шмелёва рассказала в беседе с NEWS.ru, каких правил стоит придерживаться, ныряя в ледяную воду.

Прорубь на Крещение
Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прорубь на Крещение

Ни в коем случае нельзя слишком долго находиться в воде. 30—60 секунд достаточно, а превышение этого времени вредно для организма. Также не нужно выбирать дикие и безлюдные места. Около проруби обязательно должны находиться медицинские и спасательные пункты.

Также важно не быть голодным. За два часа до погружения в воду обязательно нужно поесть. Ледяная вода становится особенно опасной, если нырять в неё на голодный желудок. Что касается алкоголя, от него нужно воздержаться перед купанием, чтобы не навредить сосудам. Погружаться не следует слишком быстро и резко.

Полотенце и тёплая одежда должны быть наготове. После выхода на сушу следует сразу же растереться и одеться, а ещё хорошо выпить стакан горячего чая.

Уточнения

Креще́нские купа́ния — народная традиция, существующая в России, Белоруссии, Украине и в некоторых других странах, связанная с купанием в проруби (иордани) или в открытых водоёмах на праздник Крещения Господня (Богоявления) 6 (19) января. Массовое распространение традиция получила после распада СССР.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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