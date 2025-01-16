Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ: что работает, а что — миф?

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грипп и ОРВИ — это заболевания, которые регулярно вызывают споры о методах их лечения и профилактики. Существует множество рекомендаций, начиная с народных средств и заканчивая современными лекарствами. Однако, опираясь на научные данные и мнение специалистов, становится ясно, какие методы действительно эффективны, а какие — нет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта

Источник инфекции и меры предосторожности

Основной источник гриппа и ОРВИ — это заражённые люди. Частицы их слюны и мокроты распространяются при разговоре, кашле и чихании, а вирус может сохраняться на поверхностях до двух часов.

Рекомендации для профилактики:

Избегайте мест скопления людей.

Регулярно мойте руки с мылом или используйте средства с этиловым спиртом.

Не трогайте лицо немытыми руками, особенно глаза, нос и рот.

Насколько эффективны маски?

Маски не защищают от вируса на 100%, так как микроскопические частицы легко проникают через материал и через зазоры. Тем не менее, их использование помогает уменьшить распространение инфекции от больного к окружающим.

Важно менять маску каждые два часа, иначе её эффективность резко снижается.

Как правильно переносить болезнь?

Если вы заболели, следуйте этим рекомендациям:

Носите маску, чтобы не заражать других.

Используйте одноразовые платки и сразу утилизируйте их.

Чихайте и кашляйте в изгиб локтя, чтобы минимизировать распространение вируса.

Обеспечьте себе сон, отдых и обильное питьё.

Противовирусные препараты, такие как осельтамивир и занамивир, эффективны при лечении гриппа, но важно начать их приём как можно раньше. Антибиотики при вирусных инфекциях принимать нельзя, так как они бесполезны и могут привести к развитию устойчивости бактерий.

Чеснок, мёд и витамин С: работают ли народные средства?

Народные методы, такие как употребление чеснока, мёда или витамина С, имеют слабую доказательную базу.

Чеснок может оказывать незначительный профилактический эффект против ОРВИ, но данные исследований недостаточны.

может оказывать незначительный профилактический эффект против ОРВИ, но данные исследований недостаточны. Мёд помогает при кашле, облегчая симптомы.

помогает при кашле, облегчая симптомы. Витамин С эффективен только при приёме в мегадозах, что может быть вредно для организма.

По мнению врачей, такие средства скорее создают психологический эффект (плацебо), чем реально помогают.

Иммуномодуляторы: стоит ли их принимать?

Иммуномодуляторы часто рекламируют как средство для укрепления иммунитета, но доказательная медицина ставит их под сомнение.

Иммунная система — сложная структура, вмешательство в которую может привести к нежелательным последствиям.

Многие препараты не имеют достаточной доказательной базы.

Иммунитет нельзя "укрепить" быстрыми методами. Поддерживайте его естественным образом: полноценное питание, сон, физическая активность и минимизация стресса — лучшее, что вы можете сделать.

Прививка: лучшая профилактика гриппа

Все врачи сходятся во мнении, что вакцинация остаётся самым эффективным методом профилактики гриппа. Сделать прививку лучше в первой половине дня, находясь в хорошем настроении, так как это может повлиять на её эффективность.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

