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Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ: что работает, а что — миф?

3:31
Здоровье

Грипп и ОРВИ — это заболевания, которые регулярно вызывают споры о методах их лечения и профилактики. Существует множество рекомендаций, начиная с народных средств и заканчивая современными лекарствами. Однако, опираясь на научные данные и мнение специалистов, становится ясно, какие методы действительно эффективны, а какие — нет.

Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта

Источник инфекции и меры предосторожности

Основной источник гриппа и ОРВИ — это заражённые люди. Частицы их слюны и мокроты распространяются при разговоре, кашле и чихании, а вирус может сохраняться на поверхностях до двух часов.

Рекомендации для профилактики:

  • Избегайте мест скопления людей.
  • Регулярно мойте руки с мылом или используйте средства с этиловым спиртом.
  • Не трогайте лицо немытыми руками, особенно глаза, нос и рот.

Насколько эффективны маски?

Маски не защищают от вируса на 100%, так как микроскопические частицы легко проникают через материал и через зазоры. Тем не менее, их использование помогает уменьшить распространение инфекции от больного к окружающим.

Важно менять маску каждые два часа, иначе её эффективность резко снижается.

Как правильно переносить болезнь?

Если вы заболели, следуйте этим рекомендациям:

  • Носите маску, чтобы не заражать других.
  • Используйте одноразовые платки и сразу утилизируйте их.
  • Чихайте и кашляйте в изгиб локтя, чтобы минимизировать распространение вируса.
  • Обеспечьте себе сон, отдых и обильное питьё.

Противовирусные препараты, такие как осельтамивир и занамивир, эффективны при лечении гриппа, но важно начать их приём как можно раньше. Антибиотики при вирусных инфекциях принимать нельзя, так как они бесполезны и могут привести к развитию устойчивости бактерий.

Чеснок, мёд и витамин С: работают ли народные средства?

Народные методы, такие как употребление чеснока, мёда или витамина С, имеют слабую доказательную базу.

  • Чеснок может оказывать незначительный профилактический эффект против ОРВИ, но данные исследований недостаточны.
  • Мёд помогает при кашле, облегчая симптомы.
  • Витамин С эффективен только при приёме в мегадозах, что может быть вредно для организма.

По мнению врачей, такие средства скорее создают психологический эффект (плацебо), чем реально помогают.

Иммуномодуляторы: стоит ли их принимать?

Иммуномодуляторы часто рекламируют как средство для укрепления иммунитета, но доказательная медицина ставит их под сомнение.

  • Иммунная система — сложная структура, вмешательство в которую может привести к нежелательным последствиям.
  • Многие препараты не имеют достаточной доказательной базы.

Иммунитет нельзя "укрепить" быстрыми методами. Поддерживайте его естественным образом: полноценное питание, сон, физическая активность и минимизация стресса — лучшее, что вы можете сделать.

Прививка: лучшая профилактика гриппа

Все врачи сходятся во мнении, что вакцинация остаётся самым эффективным методом профилактики гриппа. Сделать прививку лучше в первой половине дня, находясь в хорошем настроении, так как это может повлиять на её эффективность.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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