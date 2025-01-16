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Полис ОМС: секреты получения бесплатных услуг в частных клиниках

3:35
Здоровье

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет доступ к многим бесплатным медицинским услугам. Чаще всего они оказываются в государственных медучреждениях, но некоторые частные клиники также принимают пациентов по ОМС. Однако, не все услуги в частных клиниках предоставляются бесплатно, и существуют определённые ограничения. Разберёмся, как воспользоваться этим правом.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Могут ли частные клиники работать по ОМС?

Согласно Федеральному закону № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», частные клиники могут входить в систему ОМС. Это означает, что такие клиники имеют право оказывать бесплатные услуги пациентам по полису. Стоимость лечения покрывается за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), формируемого из страховых взносов.

Как узнать, что клиника участвует в программе ОМС?

Чтобы убедиться, что клиника предоставляет услуги по ОМС, необходимо:

  • Проверить реестры медицинских организаций на сайте территориального фонда ОМС.
  • Запросить информацию в своей страховой компании.
  • Уточнить данные на сайте клиники или обратиться напрямую в учреждение.

Эти шаги помогут избежать недоразумений и заранее понять, какие услуги доступны бесплатно.

Все ли услуги частных клиник покрываются ОМС?

Даже если клиника участвует в программе ОМС, не все её услуги могут быть бесплатными. Конкретный перечень бесплатных услуг зависит от клиники и утверждается территориальным фондом ОМС.

Примеры платных услуг:

  • Использование более качественных материалов (например, пломбы в стоматологии).
  • Некоторые виды протезирования и восстановления зубов.
  • Услуги, выходящие за рамки утверждённого бюджетного лимита.

Важно учитывать, что клиники имеют ограниченный бюджет на бесплатные услуги. Если лимит исчерпан, пациенту могут предложить подождать до следующего бюджетного периода.

Как получить услуги по ОМС в частной клинике?

Постоянное обслуживание

Чтобы пользоваться услугами на регулярной основе, нужно прикрепиться к выбранной клинике. Для этого потребуются:

  1. Паспорт.
  2. Полис ОМС.
  3. СНИЛС.

В клинике нужно будет заполнить заявление на прикрепление. После оформления можно записываться к терапевту и другим врачам.

Разовая услуга

Если требуется одноразовая услуга (например, обследование или операция), прикрепление не обязательно. Однако понадобится направление от лечащего врача.

Если ваш врач отказывается выдать направление или оформляет его как рекомендацию (что не всегда принимается частными клиниками), обратитесь в администрацию своей поликлиники или страховую компанию.

Важные нюансы

  • Убедитесь, что клиника входит в реестр ОМС.
  • Заранее уточните, какие услуги покрываются полисом, а за какие придётся доплачивать.
  • Все дополнительные услуги, такие как улучшенные материалы или медикаменты, оплачиваются отдельно.

Бесплатное лечение в частных клиниках по ОМС — это реальная возможность получить качественную медицинскую помощь. Однако важно заранее изучить условия и быть готовым к тому, что некоторые услуги могут потребовать дополнительных затрат.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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