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Секреты льготного протезирования: как снизить расходы на стоматологию

3:03
Здоровье

Протезирование зубов — это дорогостоящая процедура, которую не каждый может себе позволить. Однако для определённых категорий граждан предусмотрены льготы, которые дают возможность получить протезы бесплатно или значительно снизить затраты.

Протезирование зубов
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kristopher Wilson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протезирование зубов

Кому положены льготы?

На федеральном уровне право на льготное протезирование зубов имеют следующие категории граждан:

  • Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы.
  • Сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ.
  • Уволенные со службы сотрудники органов внутренних дел, если они стали инвалидами из-за увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.
  • Офицеры, уволенные по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или организационно-штатным мероприятиям, при выслуге от 20 лет.
  • Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и Трудовой Славы.

Региональные льготы

Льготное протезирование также может быть предусмотрено региональным законодательством, и список льготников варьируется в зависимости от субъекта РФ. Чаще всего за счёт региональных средств льготы предоставляются следующим категориям:

  • Ветераны труда и военной службы, участники Великой Отечественной войны.
  • Труженики тыла и дети войны.
  • Граждане с инвалидностью.
  • Лица, подвергшиеся репрессиям и реабилитированные.
  • Пенсионеры.
  • Граждане с доходом ниже прожиточного минимума.
  • Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Условия и ограничения

Для получения льготного протезирования важно учитывать следующие моменты:

  1. Регион проживания. Гражданин должен проживать в регионе, где планируется получение льготы, и обратиться в муниципальное или государственное учреждение, указанное в талоне.
  2. Ограничения по материалам. Льготное протезирование, как правило, не предусматривает использование дорогостоящих материалов.
  3. Дополнительные услуги. Льгота обычно распространяется только на изготовление и установку протеза. Другие процедуры оплачиваются по полису ОМС или на общих основаниях.

Как воспользоваться льготой?

Для получения льготного протезирования необходимо:

  • Обратиться в государственное медицинское учреждение вашего региона.
  • Подтвердить право на льготу, предоставив необходимые документы (удостоверение, справки и т.д.).
  • Уточнить, какие услуги и материалы доступны в рамках льготы.

Льготное протезирование — это возможность получить необходимую стоматологическую помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Узнайте в местных органах здравоохранения, какие программы доступны в вашем регионе.

Уточнения

Стоматологическое протезирование — раздел стоматологии, который занимается восстановлением тканей зуба, замещением утраченных зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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