Секреты льготного протезирования: как снизить расходы на стоматологию

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Протезирование зубов — это дорогостоящая процедура, которую не каждый может себе позволить. Однако для определённых категорий граждан предусмотрены льготы, которые дают возможность получить протезы бесплатно или значительно снизить затраты.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Kristopher Wilson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протезирование зубов

Кому положены льготы?

На федеральном уровне право на льготное протезирование зубов имеют следующие категории граждан:

Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы.

и граждане, призванные на военные сборы. Сотрудники органов внутренних дел , уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ.

, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ. Уволенные со службы сотрудники органов внутренних дел, если они стали инвалидами из-за увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Офицеры , уволенные по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или организационно-штатным мероприятиям, при выслуге от 20 лет.

, уволенные по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или организационно-штатным мероприятиям, при выслуге от 20 лет. Герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и Трудовой Славы.

Региональные льготы

Льготное протезирование также может быть предусмотрено региональным законодательством, и список льготников варьируется в зависимости от субъекта РФ. Чаще всего за счёт региональных средств льготы предоставляются следующим категориям:

Ветераны труда и военной службы, участники Великой Отечественной войны.

Труженики тыла и дети войны.

Граждане с инвалидностью.

Лица, подвергшиеся репрессиям и реабилитированные.

Пенсионеры.

Граждане с доходом ниже прожиточного минимума.

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Условия и ограничения

Для получения льготного протезирования важно учитывать следующие моменты:

Регион проживания. Гражданин должен проживать в регионе, где планируется получение льготы, и обратиться в муниципальное или государственное учреждение, указанное в талоне. Ограничения по материалам. Льготное протезирование, как правило, не предусматривает использование дорогостоящих материалов. Дополнительные услуги. Льгота обычно распространяется только на изготовление и установку протеза. Другие процедуры оплачиваются по полису ОМС или на общих основаниях.

Как воспользоваться льготой?

Для получения льготного протезирования необходимо:

Обратиться в государственное медицинское учреждение вашего региона.

Подтвердить право на льготу, предоставив необходимые документы (удостоверение, справки и т.д.).

Уточнить, какие услуги и материалы доступны в рамках льготы.

Льготное протезирование — это возможность получить необходимую стоматологическую помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Узнайте в местных органах здравоохранения, какие программы доступны в вашем регионе.

Уточнения

Стоматологическое протезирование — раздел стоматологии, который занимается восстановлением тканей зуба, замещением утраченных зубов, восстановлением структуры и функции жевательного аппарата.

