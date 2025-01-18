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Аллергия на холод: как распознать и справиться

2:24
Здоровье

Зима — не для всех радостный сезон. Для некоторых людей холод становится настоящей проблемой, вызывая аллергические реакции. Эта патология, известная как холодовая аллергия, может проявляться при контакте с низкими температурами воздуха, водой или даже предметами.

женщина
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
женщина

Что такое аллергия на холод

По словам врача-иммунолога Екатерины Чернышовой, аллергия на холод — это атипичная реакция организма на холод. Она проявляется в нескольких формах:

  • Холодовая крапивница: самый распространенный вид. Характеризуется высыпаниями, зудом и жжением на коже после контакта с холодом. Симптомы обычно исчезают через несколько минут или часов, но могут сопровождаться слабостью и нервозностью.
  • Ангионевротический отек: отек тканей, часто на лице или конечностях.
  • Бронхоспазм: сужение бронхов, возникающее у людей с проблемами легких или предрасположенностью к этому состоянию.
  • Анафилактический шок: крайне редкий, но опасный вид аллергии, который может возникнуть при сильном переохлаждении.

Причины и предрасположенность

Холодовая крапивница чаще встречается у людей, которые уже страдали другими видами аллергии или перенесли инфекционные заболевания. Она может быть наследственной или развиваться после стресса.

Как защититься от аллергии на холод

Профилактика — важный шаг для людей, склонных к холодовой аллергии:

  • Тепло одевайтесь: используйте несколько слоев одежды, термобелье и аксессуары для защиты открытых участков тела.
  • Наносите защитные кремы: колдкремы помогают при температуре до -10 градусов, но при более сильных морозах лучше закрывать кожу одеждой.
  • Принимайте антигистаминные препараты: если аллергическая реакция уже возникла, врачи рекомендуют средства второго поколения.
  • Используйте стероидные препараты: при стойких и массивных проявлениях врачи могут назначить короткий курс гормональных препаратов.

Что делать при тяжелых реакциях

При бронхоспазме или обширной крапивнице важно немедленно обратиться к врачу. Если симптомы обострились или возник анафилактический шок (снижение давления, коллапс), требуется срочная госпитализация.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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