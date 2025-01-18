Опасности купания в проруби: что может случиться с неподготовленным организмом

4:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год 19 января православные отмечают праздник Крещения, который часто сопровождается массовыми купаниями в проруби. Это традиционное действие обещает быть не только духовным очищением, но и физическим.

Фото: Wikipedia by Vitaliy Ankov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ прорубь

Как подготовить организм к зимнему купанию

Люди с опытом купания в холодной воде могут это делать практически при любых температурах. Однако тем, кто только начинает, стоит избегать слишком низких температур, и купаться при не менее чем -30 градусах. Для неподготовленного человека погружение в ледяную воду без предварительных тренировок может быть опасным, особенно для сердечно-сосудистой системы.

Кому стоит воздержаться от купания в проруби?

Не рекомендуется заниматься зимним купанием людям с острыми заболеваниями или обострениями хронических болезней, беременным женщинам, детям до 7 лет, пожилым людям старше 75 лет, а также тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательных путей, почек и суставов.

Это связано с тем, что погружение в холодную воду может вызвать резкие реакции организма, например, спазмы сосудов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем и других осложнений.

Что нужно учитывать при купании детей зимой?

Педиатры предупреждают, что купание в ледяной воде для детей до 7 лет категорически запрещено. Это связано с особенностями детской иммунной системы и терморегуляции, которые не сформированы окончательно. Контакт с холодной водой может привести к серьезным нарушениям в работе этих систем, что опасно для здоровья ребенка.

Как правильно подготовиться к зимнему купанию?

Для тех, кто решился попробовать купание в проруби, но не имеет опыта, врач рекомендует начать подготовку за несколько недель до события. Это может быть контрастный душ, закаливание ног (погружение в холодную воду), а также холодные воздушные ванны, когда температура в помещении снижается до 18-20 градусов. Важно избегать сквозняков, так как они могут привести к заболеванию.

Какие последствия могут возникнуть при неподготовленности организма?

Неподготовленный человек, погружаясь в ледяную воду, рискует столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы, такими как спазмы сосудов, потеря сознания, гипертонический криз и даже тромбообразование в сосудах мозга.

Возможны также заболевания мочевыделительной системы, такие как гломерулонефрит, а также болезни органов дыхания, включая бронхит и пневмонию.

Как уменьшить риски при купании в проруби?

Для тех, кто не готов, но все же хочет испытать ощущения от купания в проруби, важно помнить, что наименьшие риски несет организм молодых людей, регулярно занимающихся спортом, без хронических заболеваний.

В остальных случаях лучше избегать купания без предварительной подготовки, так как организм может не справиться с таким экстремальным стрессом.

Что делать, если возникли опасные симптомы во время купания?

Очень важно, чтобы зимнее купание не происходило в одиночестве. В случае появления головной боли, головокружения, тошноты, рвоты или судорог необходимо немедленно выйти из воды и обратиться за помощью

. Даже если после купания возникли такие симптомы, как сильная боль, дрожь, шум в ушах или потеря сознания, необходимо срочно вызвать помощь.

Как правильно купаться в проруби?

Если вы все-таки решились на этот шаг, следуйте простым рекомендациям:

Не употребляйте алкоголь перед купанием.

Перед погружением лучше немного "разогреться" — сделайте несколько упражнений.

Купайтесь в одежде, которую можно быстро снять, чтобы сократить время на морозе.

Лучше всего погружаться в прорубь на задержке дыхания, не нырять.

После выхода из воды сразу вытереться и переодеться в сухую одежду, чтобы согреться.

Купание в проруби — это не только испытание силы духа, но и стресс для организма. Если вы решили принять участие в таком ритуале, обязательно подготовьтесь заранее и учитывайте все риски для здоровья.

Безопасность и осознанность — ключевые моменты, которые помогут избежать неприятных последствий.

Уточнения

Креще́ние Госпо́дне (церк.-слав. Кр҃ще́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀) — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

