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Как витамин B12 влияет на здоровье сердца и сосудов?

1:03
Здоровье

Витамин B12 играет важную роль в формировании красных кровяных телец, но как он влияет на здоровье сердца и сосудов?

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Одна из способностей витамина В12 — снижение уровня гомоцистеина в крови. Гомоцистеин — это аминокислота, которая в высоких концентрациях может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Hopkins Medicine отмечает, что дефицит витамина В12 может привести к анемии megaloblástica, состоянию, которое влияет на производство здоровых красных кровяных клеток. Что может перегрузить сердце, вызвать такие симптомы, как усталость и учащенное сердцебиение.

По данным исследования Клиники Баварии, очень высокие уровни B12 были связаны с такими проблемами, как гипертония и сердечная недостаточность.

Основные продукты, богатые витамином В12:

  • мясо;
  • рыба и морепродукты;
  • молочные продукты;
  • яйца.

Уточнения

Гомоцистеин — непротеиногенная аминокислота с формулой HSCH2CH2CH(NH2)CO2H. Гомолог аминокислоты цистеина, от которого отличается одной метиленовой группой (-CH2-). Гомоцистеин биосинтезируется из метионина удалением терминальной (Cε) метильной группы. Он может быть обратно конвертирован в метионин при помощи витаминов группы B.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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