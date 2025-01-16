Как витамин B12 влияет на здоровье сердца и сосудов?

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Витамин B12 играет важную роль в формировании красных кровяных телец, но как он влияет на здоровье сердца и сосудов?

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Одна из способностей витамина В12 — снижение уровня гомоцистеина в крови. Гомоцистеин — это аминокислота, которая в высоких концентрациях может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Hopkins Medicine отмечает, что дефицит витамина В12 может привести к анемии megaloblástica, состоянию, которое влияет на производство здоровых красных кровяных клеток. Что может перегрузить сердце, вызвать такие симптомы, как усталость и учащенное сердцебиение.

По данным исследования Клиники Баварии, очень высокие уровни B12 были связаны с такими проблемами, как гипертония и сердечная недостаточность.

Основные продукты, богатые витамином В12:

мясо;

рыба и морепродукты;

молочные продукты;

яйца.

Уточнения

Гомоцистеин — непротеиногенная аминокислота с формулой HSCH 2 CH 2 CH(NH 2 )CO 2 H. Гомолог аминокислоты цистеина, от которого отличается одной метиленовой группой (-CH 2 -). Гомоцистеин биосинтезируется из метионина удалением терминальной (Cε) метильной группы. Он может быть обратно конвертирован в метионин при помощи витаминов группы B.

