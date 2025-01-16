Витамин B12 играет важную роль в формировании красных кровяных телец, но как он влияет на здоровье сердца и сосудов?
Одна из способностей витамина В12 — снижение уровня гомоцистеина в крови. Гомоцистеин — это аминокислота, которая в высоких концентрациях может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, Hopkins Medicine отмечает, что дефицит витамина В12 может привести к анемии megaloblástica, состоянию, которое влияет на производство здоровых красных кровяных клеток. Что может перегрузить сердце, вызвать такие симптомы, как усталость и учащенное сердцебиение.
По данным исследования Клиники Баварии, очень высокие уровни B12 были связаны с такими проблемами, как гипертония и сердечная недостаточность.
Основные продукты, богатые витамином В12:
Гомоцистеин — непротеиногенная аминокислота с формулой HSCH2CH2CH(NH2)CO2H. Гомолог аминокислоты цистеина, от которого отличается одной метиленовой группой (-CH2-). Гомоцистеин биосинтезируется из метионина удалением терминальной (Cε) метильной группы. Он может быть обратно конвертирован в метионин при помощи витаминов группы B.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.