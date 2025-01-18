Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамины — это неотъемлемая часть нашего здоровья. Они участвуют в поддержании нормальной работы всех органов и систем, а также в большинстве физиологических процессов. Одним из самых важных является витамин D, который в идеале мы получаем от солнца. Однако реальность такова, что недостаток этого витамина — распространенная проблема.

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Глобальный дефицит витамина D

По данным исследований, проведенных в России в 2020 году, дефицит витамина D наблюдается у 84% населения страны. Особенно ярко это выражается среди молодежи в возрасте 18-25 лет, где почти 90% страдают от его недостатка. Также группа риска — пожилые люди, у которых с возрастом снижается способность к синтезу витамина D.

Проблема в том, что ультрафиолетовое излучение, необходимое для синтеза витамина D в коже, слабо доступно тем, кто живет севернее 35 параллели. А загрязнение атмосферы и активное использование солнцезащитных средств только усугубляют эту ситуацию.

Как витамин D влияет на организм

Основная роль витамина D заключается в помощи в усвоении кальция и фосфора. Эти элементы необходимы для прочности костей, здоровья волос и ногтей. Витамин D увеличивает усвоение кальция с 10-15% до 30-40%. Он также важен для детей, особенно в процессе роста, так как его дефицит может привести к рахиту.

Но это не все его функции. Витамин D влияет на клеточный рост, нервно-мышечную проводимость и иммунитет. Он регулирует воспалительные процессы, снижая риск аутоиммунных заболеваний и инфекций, таких как ВИЧ и гепатит C.

Влияние витамина D на другие заболевания

Недавние исследования показывают, что дефицит витамина D часто встречается при ожирении и диабете 2 типа. Хотя связь между этими состояниями и дефицитом витамина не до конца ясна, ученые продолжают изучать этот вопрос. Некоторые специалисты считают, что витамин D может быть полезен и при профилактике онкологических заболеваний.

Витамин D также играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Его дефицит связан с повышенным риском атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Как витамин D влияет на репродуктивное здоровье

Дефицит витамина D у женщин может быть связан с синдромом поликистозных яичников, а у мужчин — с ухудшением качества спермы. У женщин, находящихся в положении, прием витамина D может помочь предотвратить развитие рахита у малыша. У мужчин он способствует нормализации уровня тестостерона в крови.

Как определить дефицит витамина D

Для оценки уровня витамина D в крови измеряется концентрация 25(OH)D, выраженная в нанограммах на миллилитр (нг/мл). Если этот показатель меньше 30, то речь идет о недостаточности витамина, а если меньше 20 — о дефиците. Это может привести к повышению риска остеопороза и переломов.

Как восполнить дефицит витамина D

Важным фактором для усвоения витамина D является состав пищи, особенно содержание жиров. На сегодняшний день появились препараты, которые обеспечивают хорошую усвояемость витамина. Например, Девилам — уникальная матричная таблетка, которая эффективно доставляет витамин в тонкий кишечник и почти полностью всасывается в кровь.

Заключение

Витамин D выполняет множество важных функций, и его дефицит может привести к различным заболеваниям. Контролировать его уровень в организме и своевременно корректировать дефицит — важная часть заботы о своем здоровье.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

