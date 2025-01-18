Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пицца на скорую руку: готовим вкусное блюдо без духовки и хлопот
Пиво на стадионах: быть или не быть?
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Эффективные методы прищипки для ампельных и кустовых петуний
Нежное заливное из горбуши с зелёным горошком: легко, аппетитно, а как красиво смотрится
Как гибрид пеляди и нельмы изменит рынок промысловых рыб
Рассказываем, как выбрать незамерзайку, которая не замерзнет
Продукты для ясного ума: что стоит добавить в рацион
Разработаны биороботы для уничтожения раковых клеток

Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит

4:06
Здоровье

Витамины — это неотъемлемая часть нашего здоровья. Они участвуют в поддержании нормальной работы всех органов и систем, а также в большинстве физиологических процессов. Одним из самых важных является витамин D, который в идеале мы получаем от солнца. Однако реальность такова, что недостаток этого витамина — распространенная проблема.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Глобальный дефицит витамина D

По данным исследований, проведенных в России в 2020 году, дефицит витамина D наблюдается у 84% населения страны. Особенно ярко это выражается среди молодежи в возрасте 18-25 лет, где почти 90% страдают от его недостатка. Также группа риска — пожилые люди, у которых с возрастом снижается способность к синтезу витамина D.

Проблема в том, что ультрафиолетовое излучение, необходимое для синтеза витамина D в коже, слабо доступно тем, кто живет севернее 35 параллели. А загрязнение атмосферы и активное использование солнцезащитных средств только усугубляют эту ситуацию.

Как витамин D влияет на организм

Основная роль витамина D заключается в помощи в усвоении кальция и фосфора. Эти элементы необходимы для прочности костей, здоровья волос и ногтей. Витамин D увеличивает усвоение кальция с 10-15% до 30-40%. Он также важен для детей, особенно в процессе роста, так как его дефицит может привести к рахиту.

Но это не все его функции. Витамин D влияет на клеточный рост, нервно-мышечную проводимость и иммунитет. Он регулирует воспалительные процессы, снижая риск аутоиммунных заболеваний и инфекций, таких как ВИЧ и гепатит C.

Влияние витамина D на другие заболевания

Недавние исследования показывают, что дефицит витамина D часто встречается при ожирении и диабете 2 типа. Хотя связь между этими состояниями и дефицитом витамина не до конца ясна, ученые продолжают изучать этот вопрос. Некоторые специалисты считают, что витамин D может быть полезен и при профилактике онкологических заболеваний.

Витамин D также играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Его дефицит связан с повышенным риском атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Как витамин D влияет на репродуктивное здоровье

Дефицит витамина D у женщин может быть связан с синдромом поликистозных яичников, а у мужчин — с ухудшением качества спермы. У женщин, находящихся в положении, прием витамина D может помочь предотвратить развитие рахита у малыша. У мужчин он способствует нормализации уровня тестостерона в крови.

Как определить дефицит витамина D

Для оценки уровня витамина D в крови измеряется концентрация 25(OH)D, выраженная в нанограммах на миллилитр (нг/мл). Если этот показатель меньше 30, то речь идет о недостаточности витамина, а если меньше 20 — о дефиците. Это может привести к повышению риска остеопороза и переломов.

Как восполнить дефицит витамина D

Важным фактором для усвоения витамина D является состав пищи, особенно содержание жиров. На сегодняшний день появились препараты, которые обеспечивают хорошую усвояемость витамина. Например, Девилам — уникальная матричная таблетка, которая эффективно доставляет витамин в тонкий кишечник и почти полностью всасывается в кровь.

Заключение

Витамин D выполняет множество важных функций, и его дефицит может привести к различным заболеваниям. Контролировать его уровень в организме и своевременно корректировать дефицит — важная часть заботы о своем здоровье.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
В России стартовали продажи беспохмельной водки
Экономика и бизнес
В России стартовали продажи беспохмельной водки Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Пицца на скорую руку: готовим вкусное блюдо без духовки и хлопот
Пиво на стадионах: быть или не быть?
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Эффективные методы прищипки для ампельных и кустовых петуний
Нежное заливное из горбуши с зелёным горошком: легко, аппетитно, а как красиво смотрится
Как гибрид пеляди и нельмы изменит рынок промысловых рыб
Рассказываем, как выбрать незамерзайку, которая не замерзнет
Продукты для ясного ума: что стоит добавить в рацион
Разработаны биороботы для уничтожения раковых клеток
Можно ли смешивать обычные и лечебные корма для кошек и собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.