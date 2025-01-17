Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде

Во время прогулки с другом или подругой по зимним улицам или парку хочется разговаривать, делиться мыслями, однако это может негативно отразиться на зубах, ведь они будут страдать от перепадов тёплой и холодной температуры. Об этом рассказал стоматолог Павел Лысенков в беседе с "Газетой.ру".
"Все ткани нашего организма имеют физическое свойство сжиматься на холоде и расширяться в тепле, поэтому перепады температуры приводят к появлению микротрещин на поверхности эмали зубов. Риск особенно возрастает при употреблении горячих напитков на холоде", — объяснил врач.
Эта опасность усугубляется тем, что на холоде у человека выделяется меньше слюны, а она служит естественной защитой эмали от разрушения.
Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.
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