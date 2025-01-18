Лечебное голодание: польза или опасность для здоровья

Лечебное голодание, обещающее очищение организма и потерю лишних килограммов, стало актуальной темой в интернете. Обещания мгновенных результатов могут выглядеть заманчиво, но насколько безопасен этот метод на практике?
Гастроэнтеролог София Кардашова из медицинских центров "Андреевские больницы — Неболит" рассказывает, когда голодание может быть полезным, а когда — опасным.
В медицине различают три вида голодания:
Только полное и абсолютное голодание могут быть лечебными, и то только под строгим медицинским наблюдением, часто в стационарных условиях.
Когда мы прекращаем есть, организм начинает использовать свои внутренние резервы. В первые несколько дней расходуются углеводы, после чего начинается сжигание жиров. Однако длительное голодание приводит к ацидозу — накоплению кислот в крови, что нарушает обмен веществ. Это состояние может длиться до 10 дней.
Без контроля специалистов организм начнёт разрушать белки, что чревато серьёзными последствиями для здоровья, вплоть до летального исхода.
Многие сторонники голодания утверждают, что оно очищает организм от шлаков. Однако в медицинской практике термин "шлаки" не используется, и этот миф — просто маркетинговый ход. Наше тело самостоятельно выводит ненужные вещества через почки, печень и кожу.
Лечебное голодание имеет ограниченные показания. Например, в случае острого панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временного прекращения работы органа. Однако даже тогда голод длится не более трёх дней и проводится только под медицинским контролем.
Длительное голодание без надлежащего контроля может вызвать следующие проблемы:
Существует множество других, более безопасных способов для поддержания здоровья, таких как правильное питание, физическая активность и психологический комфорт.
Если вы задумываетесь о голодании, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не следует полагаться на диеты, основанные на мифах, и прибегать к методам, которые могут нанести вред вашему здоровью.
Лече́бное голода́ние - метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым (диетическим) питанием в течение определённого периода.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.