Лечебное голодание: польза или опасность для здоровья

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лечебное голодание, обещающее очищение организма и потерю лишних килограммов, стало актуальной темой в интернете. Обещания мгновенных результатов могут выглядеть заманчиво, но насколько безопасен этот метод на практике?

Фото: https://www.freepik.com Диета

Гастроэнтеролог София Кардашова из медицинских центров "Андреевские больницы — Неболит" рассказывает, когда голодание может быть полезным, а когда — опасным.

Какое голодание считается лечебным

В медицине различают три вида голодания:

Полное ("влажное") голодание: отсутствие пищи, но при этом разрешено пить воду.

отсутствие пищи, но при этом разрешено пить воду. Абсолютное ("сухое") голодание: отказ от пищи и воды.

отказ от пищи и воды. Частичное голодание: ограничение количества пищи.

Только полное и абсолютное голодание могут быть лечебными, и то только под строгим медицинским наблюдением, часто в стационарных условиях.

Как голодание влияет на организм

Когда мы прекращаем есть, организм начинает использовать свои внутренние резервы. В первые несколько дней расходуются углеводы, после чего начинается сжигание жиров. Однако длительное голодание приводит к ацидозу — накоплению кислот в крови, что нарушает обмен веществ. Это состояние может длиться до 10 дней.

Без контроля специалистов организм начнёт разрушать белки, что чревато серьёзными последствиями для здоровья, вплоть до летального исхода.

Помогает ли голодание очистить организм

Многие сторонники голодания утверждают, что оно очищает организм от шлаков. Однако в медицинской практике термин "шлаки" не используется, и этот миф — просто маркетинговый ход. Наше тело самостоятельно выводит ненужные вещества через почки, печень и кожу.

Когда голодание может быть полезным

Лечебное голодание имеет ограниченные показания. Например, в случае острого панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временного прекращения работы органа. Однако даже тогда голод длится не более трёх дней и проводится только под медицинским контролем.

Когда голодание может быть опасным

Длительное голодание без надлежащего контроля может вызвать следующие проблемы:

Нарушение обмена веществ, повреждение органов.

Ослабление иммунной системы и развитие заболеваний внутренних органов, таких как сердце, почки, печень.

Психологические расстройства, такие как анорексия или булимия.

Голодание не является безопасным методом похудения или очищения организма.

Существует множество других, более безопасных способов для поддержания здоровья, таких как правильное питание, физическая активность и психологический комфорт.

Заключение: что важно помнить

Если вы задумываетесь о голодании, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не следует полагаться на диеты, основанные на мифах, и прибегать к методам, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Уточнения

Лече́бное голода́ние - метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым (диетическим) питанием в течение определённого периода.

