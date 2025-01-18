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Неожиданные последствия выхлопных газов для вашего мозга

1:58
Здоровье

Выхлопные газы и мозг: что выяснили учёные

Как долго вы можете находиться рядом с движущимся автомобилем, не задумываясь о здоровье? Исследование канадских учёных показало, что даже короткое воздействие выхлопных газов от дизельных двигателей способно временно изменить работу мозга.

выхлопы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
выхлопы

Кратковременные изменения мозга

Эксперимент включал 25 здоровых добровольцев. Им пришлось находиться в среде, насыщенной выхлопными газами, в течение двух часов. За мозговой активностью участников наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Результаты показали, что выхлопные газы снижают функциональную связность в обширных областях мозговой сети. Эти изменения связаны с ухудшением процессов памяти и мышления. Однако, как отметили учёные, состояние участников восстановилось вскоре после завершения эксперимента.

Долговременные последствия

Несмотря на временный характер изменений, учёные предостерегают: регулярное воздействие загрязнённого воздуха может приводить к более стойким и серьёзным последствиям. Это особенно актуально для жителей крупных городов и людей, проводящих много времени в условиях высокого уровня загрязнения.

Мифы и реальность

Ранее считалось, что мозг имеет надёжную защиту от вредного влияния загрязнённого воздуха. Однако результаты эксперимента ставят это мнение под сомнение. Чтобы понять, насколько сильно выхлопные газы могут влиять на когнитивные функции, необходимы дополнительные исследования.

Заключение

Канадское исследование стало важным шагом в изучении влияния загрязнённого воздуха на мозг. Пока учёные продолжают изучать проблему, каждому из нас стоит задуматься о минимизации контакта с выхлопными газами, особенно в условиях мегаполисов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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