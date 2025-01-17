Цинк против выпадения волос: миф или реальность

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цинк (Zn) — один из важнейших микроэлементов для здоровья, уступающий по значимости только железу. Согласно данным ВОЗ, треть населения мира испытывает дефицит этого вещества, что ежегодно становится причиной 1,4% смертей. В организме человека около 2 граммов цинка, большая часть которого сосредоточена в мышцах (60%), костях (30%) и коже (5%).

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо девушки

Роль цинка в организме

Цинк участвует в сотнях биохимических процессов и отвечает за:

Фертильность: у мужчин регулирует уровень тестостерона, улучшает качество сперматозоидов, предотвращает снижение полового влечения. У женщин обеспечивает созревание яйцеклеток и нормальный гормональный баланс.

у мужчин регулирует уровень тестостерона, улучшает качество сперматозоидов, предотвращает снижение полового влечения. У женщин обеспечивает созревание яйцеклеток и нормальный гормональный баланс. Синтез белка и усвоение питательных веществ : он помогает организму использовать аминокислоты, перерабатывать углеводы для энергии и поддерживать здоровье печени.

: он помогает организму использовать аминокислоты, перерабатывать углеводы для энергии и поддерживать здоровье печени. Восстановление тканей: ускоряет деление клеток, что способствует заживлению ран и поддержанию здоровья мышечной и скелетной систем.

ускоряет деление клеток, что способствует заживлению ран и поддержанию здоровья мышечной и скелетной систем. Зрение: замедляет прогрессирование возрастной дегенерации макулы.

замедляет прогрессирование возрастной дегенерации макулы. Кожу: борется с акне, снижает воспаление, регулирует выработку себума, предотвращает образование рубцов.

Польза цинка для здоровья

Иммунитет: укрепляет защитные функции организма, снижает воспалительные реакции.

укрепляет защитные функции организма, снижает воспалительные реакции. Антиоксидантная защита: цинк нейтрализует свободные радикалы, снижая риск онкологии.

цинк нейтрализует свободные радикалы, снижая риск онкологии. Сердечно-сосудистая система: улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, укрепляет сосудистую стенку.

улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, укрепляет сосудистую стенку. Поддержка диабета: способствует правильной работе инсулина и предотвращает накопление глюкозы.

Дефицит цинка: причины и симптомы

Основные причины недостатка

Недостаточное потребление мяса, молочных продуктов (особенно у веганов и вегетарианцев).

Хронические заболевания (анемия, ЖКТ).

Злоупотребление алкоголем, частое потоотделение.

Беременность, лактация, возрастные изменения.

Симптомы дефицита

Частые простуды и инфекции.

Хроническая усталость, проблемы с пищеварением.

Выпадение волос, ломкость ногтей.

Снижение концентрации, ухудшение памяти.

Задержка полового созревания, снижение фертильности.

Как повысить уровень цинка

Лучший способ — сбалансированное питание. Основные источники цинка:

Мясо и морепродукты : говядина, индейка, устрицы, креветки.

: говядина, индейка, устрицы, креветки. Бобовые и орехи : фасоль, нут, фундук, кешью.

: фасоль, нут, фундук, кешью. Молочные продукты: сыр, йогурт.

сыр, йогурт. Рыба: лосось, сардины.

Избыток цинка: опасности и симптомы

Чрезмерное потребление цинка, особенно с добавками, может привести к:

Нарушению всасывания меди и развитию анемии.

Снижению иммунитета и гормонального дисбаланса.

Повышению уровня "плохого" холестерина.

Проблемам с обонянием, металлическому привкусу во рту.

Симптомы избытка включают рвоту, боль в животе, усталость, головокружение.

Заключение

Цинк — незаменимый элемент для здоровья, но важно соблюдать баланс. Своевременная диагностика уровня цинка и консультация с врачом помогут избежать проблем, связанных с его дефицитом или переизбытком.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

