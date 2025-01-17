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Цинк против выпадения волос: миф или реальность

3:36
Здоровье

Цинк (Zn) — один из важнейших микроэлементов для здоровья, уступающий по значимости только железу. Согласно данным ВОЗ, треть населения мира испытывает дефицит этого вещества, что ежегодно становится причиной 1,4% смертей. В организме человека около 2 граммов цинка, большая часть которого сосредоточена в мышцах (60%), костях (30%) и коже (5%).

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Роль цинка в организме

Цинк участвует в сотнях биохимических процессов и отвечает за:

  • Фертильность: у мужчин регулирует уровень тестостерона, улучшает качество сперматозоидов, предотвращает снижение полового влечения. У женщин обеспечивает созревание яйцеклеток и нормальный гормональный баланс.
  • Синтез белка и усвоение питательных веществ: он помогает организму использовать аминокислоты, перерабатывать углеводы для энергии и поддерживать здоровье печени.
  • Восстановление тканей: ускоряет деление клеток, что способствует заживлению ран и поддержанию здоровья мышечной и скелетной систем.
  • Зрение: замедляет прогрессирование возрастной дегенерации макулы.
  • Кожу: борется с акне, снижает воспаление, регулирует выработку себума, предотвращает образование рубцов.

Польза цинка для здоровья

  • Иммунитет: укрепляет защитные функции организма, снижает воспалительные реакции.
  • Антиоксидантная защита: цинк нейтрализует свободные радикалы, снижая риск онкологии.
  • Сердечно-сосудистая система: улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, укрепляет сосудистую стенку.
  • Поддержка диабета: способствует правильной работе инсулина и предотвращает накопление глюкозы.

Дефицит цинка: причины и симптомы

Основные причины недостатка

  • Недостаточное потребление мяса, молочных продуктов (особенно у веганов и вегетарианцев).
  • Хронические заболевания (анемия, ЖКТ).
  • Злоупотребление алкоголем, частое потоотделение.
  • Беременность, лактация, возрастные изменения.

Симптомы дефицита

  • Частые простуды и инфекции.
  • Хроническая усталость, проблемы с пищеварением.
  • Выпадение волос, ломкость ногтей.
  • Снижение концентрации, ухудшение памяти.
  • Задержка полового созревания, снижение фертильности.

Как повысить уровень цинка

Лучший способ — сбалансированное питание. Основные источники цинка:

  • Мясо и морепродукты: говядина, индейка, устрицы, креветки.
  • Бобовые и орехи: фасоль, нут, фундук, кешью.
  • Молочные продукты: сыр, йогурт.
  • Рыба: лосось, сардины.

Избыток цинка: опасности и симптомы

Чрезмерное потребление цинка, особенно с добавками, может привести к:

  • Нарушению всасывания меди и развитию анемии.
  • Снижению иммунитета и гормонального дисбаланса.
  • Повышению уровня "плохого" холестерина.
  • Проблемам с обонянием, металлическому привкусу во рту.

Симптомы избытка включают рвоту, боль в животе, усталость, головокружение.

Заключение

Цинк — незаменимый элемент для здоровья, но важно соблюдать баланс. Своевременная диагностика уровня цинка и консультация с врачом помогут избежать проблем, связанных с его дефицитом или переизбытком.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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