Цинк против выпадения волос: миф или реальность

Цинк (Zn) — один из важнейших микроэлементов для здоровья, уступающий по значимости только железу. Согласно данным ВОЗ, треть населения мира испытывает дефицит этого вещества, что ежегодно становится причиной 1,4% смертей. В организме человека около 2 граммов цинка, большая часть которого сосредоточена в мышцах (60%), костях (30%) и коже (5%).
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки
Роль цинка в организме
Цинк участвует в сотнях биохимических процессов и отвечает за:
Фертильность: у мужчин регулирует уровень тестостерона, улучшает качество сперматозоидов, предотвращает снижение полового влечения. У женщин обеспечивает созревание яйцеклеток и нормальный гормональный баланс.
Синтез белкаи усвоение питательных веществ: он помогает организму использовать аминокислоты, перерабатывать углеводы для энергии и поддерживать здоровье печени.
Восстановление тканей: ускоряет деление клеток, что способствует заживлению ран и поддержанию здоровья мышечной и скелетной систем.
Сердечно-сосудистая система: улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, укрепляет сосудистую стенку.
Поддержка диабета: способствует правильной работе инсулина и предотвращает накопление глюкозы.
Дефицит цинка: причины и симптомы
Основные причины недостатка
Недостаточное потребление мяса, молочных продуктов (особенно у веганов и вегетарианцев).
Хронические заболевания (анемия, ЖКТ).
Злоупотребление алкоголем, частое потоотделение.
Беременность, лактация, возрастные изменения.
Симптомы дефицита
Частые простуды и инфекции.
Хроническая усталость, проблемы с пищеварением.
Выпадение волос, ломкость ногтей.
Снижение концентрации, ухудшение памяти.
Задержка полового созревания, снижение фертильности.
Как повысить уровень цинка
Лучший способ — сбалансированное питание. Основные источники цинка:
Мясо и морепродукты: говядина, индейка, устрицы, креветки.
Бобовыеи орехи: фасоль, нут, фундук, кешью.
Молочные продукты: сыр, йогурт.
Рыба: лосось, сардины.
Избыток цинка: опасности и симптомы
Чрезмерное потребление цинка, особенно с добавками, может привести к:
Нарушению всасывания меди и развитию анемии.
Снижению иммунитета и гормонального дисбаланса.
Повышению уровня "плохого" холестерина.
Проблемам с обонянием, металлическому привкусу во рту.
Симптомы избытка включают рвоту, боль в животе, усталость, головокружение.
Заключение
Цинк — незаменимый элемент для здоровья, но важно соблюдать баланс. Своевременная диагностика уровня цинка и консультация с врачом помогут избежать проблем, связанных с его дефицитом или переизбытком.
Уточнения
Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).