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Экзотическая отрава: почему кокосовое масло не такой полезный продукт, как кажется

2:37
Здоровье

Кокосовое масло часто воспринимается как супер-продукт, который благоприятно влияет на здоровье. В интернете можно найти множество положительных отзывов о его полезных свойствах, и оно активно продается в магазинах. Однако научные исследования, проведенные в США, ставят под сомнение эту информацию и предупреждают о рисках, связанных с употреблением кокосового масла.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Повышение уровня холестерина

Одно из ключевых исследований, проведенных американскими учеными, показало, что кокосовое масло значительно повышает уровень холестерина в крови. Метаанализ 16 исследований показал следующие результаты:

  • Общий холестерин увеличился на 14,69 мг/дл.
  • Вредный холестерин (ЛПНП) повысился на 8,6%.
  • Полезный холестерин (ЛПВП) также увеличился, но не в достаточной степени, чтобы это компенсировало повышение уровня ЛПНП.

По мнению авторов исследования, повышение уровня ЛПВП, хоть и положительно влияет на организм, не является достаточным для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний, если одновременно повышается уровень вредного холестерина.

Сравнение с пальмовым маслом

Многие ошибочно приравнивают кокосовое масло к пальмовому, хотя эти масла имеют значительные различия. Кокосовое масло содержит много насыщенных жиров, что делает его твердым при комнатной температуре.

Пальмовое масло, в свою очередь, также обладает высоким содержанием насыщенных жиров, но кокосовое оказалось более вредным по сравнению с ним, поскольку оно значительно повышает уровень ЛПНП.

Как относиться к кокосовому маслу

Метаанализ, проведенный учеными, подчеркивает, что кокосовое масло не является полезным продуктом для здоровья сердца, особенно если сравнивать его с растительными маслами, богатыми ненасыщенными жирами. Рекомендуется использовать кокосовое масло в умеренных количествах, но не заменять им более полезные растительные масла.

Заключение

Кокосовое масло, несмотря на свою экзотичность и популярность, может оказать негативное влияние на здоровье, особенно в плане сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы хотите улучшить свое питание, стоит обратить внимание на более здоровые масла, такие как оливковое или подсолнечное, которые не содержат насыщенных жиров и способствуют снижению уровня холестерина.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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