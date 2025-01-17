Экзотическая отрава: почему кокосовое масло не такой полезный продукт, как кажется

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кокосовое масло часто воспринимается как супер-продукт, который благоприятно влияет на здоровье. В интернете можно найти множество положительных отзывов о его полезных свойствах, и оно активно продается в магазинах. Однако научные исследования, проведенные в США, ставят под сомнение эту информацию и предупреждают о рисках, связанных с употреблением кокосового масла.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кокосовое масло

Повышение уровня холестерина

Одно из ключевых исследований, проведенных американскими учеными, показало, что кокосовое масло значительно повышает уровень холестерина в крови. Метаанализ 16 исследований показал следующие результаты:

Общий холестерин увеличился на 14,69 мг/дл.

увеличился на 14,69 мг/дл. Вредный холестерин (ЛПНП) повысился на 8,6%.

(ЛПНП) повысился на 8,6%. Полезный холестерин (ЛПВП) также увеличился, но не в достаточной степени, чтобы это компенсировало повышение уровня ЛПНП.

По мнению авторов исследования, повышение уровня ЛПВП, хоть и положительно влияет на организм, не является достаточным для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний, если одновременно повышается уровень вредного холестерина.

Сравнение с пальмовым маслом

Многие ошибочно приравнивают кокосовое масло к пальмовому, хотя эти масла имеют значительные различия. Кокосовое масло содержит много насыщенных жиров, что делает его твердым при комнатной температуре.

Пальмовое масло, в свою очередь, также обладает высоким содержанием насыщенных жиров, но кокосовое оказалось более вредным по сравнению с ним, поскольку оно значительно повышает уровень ЛПНП.

Как относиться к кокосовому маслу

Метаанализ, проведенный учеными, подчеркивает, что кокосовое масло не является полезным продуктом для здоровья сердца, особенно если сравнивать его с растительными маслами, богатыми ненасыщенными жирами. Рекомендуется использовать кокосовое масло в умеренных количествах, но не заменять им более полезные растительные масла.

Заключение

Кокосовое масло, несмотря на свою экзотичность и популярность, может оказать негативное влияние на здоровье, особенно в плане сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы хотите улучшить свое питание, стоит обратить внимание на более здоровые масла, такие как оливковое или подсолнечное, которые не содержат насыщенных жиров и способствуют снижению уровня холестерина.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

