Хотите всегда выглядеть молодо? Откажетесь от этих привычек

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Здоровье

Детский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Елена Адулас рассказала, что неправильное положение тела во время бытовых и рабочих дел плохо влияет на здоровье позвоночника.

Женщина
Фото: freepik
Женщина

Так, как отметила эксперт, наклон тела вперед во время стирки, уборки с пылесосом, мытья посуды, очень нагружает поясничный отдел. Из-за этого у человека может сначала появиться боль в пояснице, а позднее проблемы по серьезнее.

"Сидение нога на ногу или подложив одну ногу под ягодицы, свешивание одной руки со стола — все это вызывает мышечный дисбаланс и в дальнейшем может привести к проблемам с позвоночником", — цитирует Адулас "СЭ".

Она добавила, что нужно перестать сутулиться во время работы за компьютером. Обычно это происходит из-за мягких или низких стульев.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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