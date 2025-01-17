Проблемы с печенью: вредные привычки, которые приводят к заболеванию

Печень — важнейший орган, который выполняет множество функций в организме, включая фильтрацию токсинов и поддержание обмена веществ. Но если не заботиться о ее здоровье, это может привести к серьезным проблемам.
Ведущий гастроэнтеролог и гепатолог Ирина Василевицкая рассказала о самых вредных привычках, которые могут навредить печени.
Печень играет ключевую роль в переработке жиров. Однако, если в рационе слишком много жирной пищи, печень не успевает эффективно расщеплять жиры, и они начинают накапливаться в органе. Это приводит к ожирению печени (стеатозу). Постоянная перегрузка печени может привести к хроническим заболеваниям.
Чрезмерное употребление сладких продуктов, выпечки и снеков увеличивает нагрузку на печень. Орган не успевает восстанавливаться, что может привести к метаболическим расстройствам и ухудшению функционирования печени.
Любители острой и кислой пищи рискуют спровоцировать избыточную выработку желчи, что может привести к образованию желчных камней. Это особенно актуально для любителей тайской, мексиканской и индийской кухни.
Чрезмерное потребление алкоголя является одной из основных причин ожирения печени, а также фиброза — процесса замещения здоровых клеток печени грубой нефункциональной тканью. В конечном итоге это может привести к циррозу, когда повреждения становятся необратимыми.
Никотин и токсичные вещества в сигаретах сужают кровеносные сосуды, включая те, которые питают печень. Это ухудшает способность печени фильтровать токсины и повышает нагрузку на орган.
Недорогие товары, такие как несертифицированные косметические средства или пластиковая посуда, могут содержать токсичные вещества, которые, попадая в организм, подвергаются переработке печенью. Эти вещества могут привести к воспалению, фиброзу и даже онкологическим заболеваниям.
Пренебрежение личной гигиеной может привести к паразитарным инфекциям и вирусным заболеваниям, которые воздействуют на печень. Например, вирусы гепатита и другие инфекционные болезни могут вызвать реактивный гепатит, нарушая работу печени.
Частое и неконтролируемое употребление лекарств и биологических добавок увеличивает нагрузку на печень, что может привести к воспалению или даже лекарственному гепатиту.
Сидячий образ жизни замедляет обмен веществ и способствует накоплению жира в печени. Это приводит к нарушению работы органа и увеличивает риск заболеваний.
Забота о здоровье печени включает в себя внимательное отношение к своему питанию, образу жизни и регулярным медицинским обследованиям. Следуя рекомендациям эксперта и избегая вредных привычек, можно сохранить печень здоровой и функциональной на долгие годы.
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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