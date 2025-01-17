Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Седина — неизбежный спутник возраста, но что делать, если она появляется слишком рано? По словам Юлии Сидоркиной, врача-эндокринолога ИНВИТРО, ранняя седина может быть как вариантом нормы, так и сигналом о проблемах со здоровьем.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Что такое ранняя седина

Цвет волос определяется пигментом меланином, вырабатываемым меланоцитами в волосяных фолликулах. С возрастом выработка меланина замедляется, что приводит к появлению седых волос.

Для европеоидов и представителей монголоидной расы ранней сединой считается её появление до 25 лет, для негроидной — до 30 лет. Обычно у мужчин седина появляется в области висков и бороды, а у женщин — в затылочной и теменной зонах.

Возможные причины ранней седины

Ранняя седина может быть сигналом следующих состояний:

Гормональные нарушения: сбои в работе щитовидной железы, гипофиза.

сбои в работе щитовидной железы, гипофиза. Проблемы с пищеварением : хронические заболевания ЖКТ.

: хронические заболевания ЖКТ. Аутоиммунные заболевания.

Дефицит микроэлементов: нехватка витаминов группы В (особенно В12), D, а также железа, меди, кальция, цинка.

Что может спровоцировать раннюю седину

Беременность и лактация: в этот период возрастает потребность организма в питательных веществах, что может привести к дефициту.

в этот период возрастает потребность организма в питательных веществах, что может привести к дефициту. Стресс: кортизол и адреналин, выделяемые в стрессовых ситуациях, ухудшают кровоснабжение фолликулов.

кортизол и адреналин, выделяемые в стрессовых ситуациях, ухудшают кровоснабжение фолликулов. Приём лекарств: некоторые препараты нарушают обмен витаминов и микроэлементов.

некоторые препараты нарушают обмен витаминов и микроэлементов. Неблагоприятная экология: длительное воздействие ультрафиолета, работа на вредных производствах.

длительное воздействие ультрафиолета, работа на вредных производствах. Образ жизни: курение, употребление алкоголя, строгие диеты и систематическое нарушение режима сна способствуют появлению седины.

Когда ранняя седина — это нормально

Генетика играет ключевую роль. Если родители начали седеть до 25-30 лет, с большой вероятностью это проявится и у их детей. В таких случаях седина не является признаком болезни.

Как замедлить появление седины

Нормализуйте образ жизни

Спите не менее 7 часов в сутки.

Регулярно занимайтесь спортом.

Сбалансируйте питание

Употребляйте больше белковой пищи (мясо, молочные продукты, морепродукты).

Включите в рацион продукты с Омега-3 и витаминами группы В (рыба, орехи, авокадо, оливковое масло).

Соблюдайте водный баланс

Пейте достаточно воды.

Хотя ранняя седина не всегда является признаком болезни, игнорировать её не стоит. В случае сомнений лучше обратиться к врачу для исключения возможных нарушений в организме.

Уточнения

Седые волосы седина́ - волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

