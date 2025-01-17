Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги

Седина — неизбежный спутник возраста, но что делать, если она появляется слишком рано? По словам Юлии Сидоркиной, врача-эндокринолога ИНВИТРО, ранняя седина может быть как вариантом нормы, так и сигналом о проблемах со здоровьем.
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Девушка держит волосы
Что такое ранняя седина
Цвет волос определяется пигментом меланином, вырабатываемым меланоцитами в волосяных фолликулах. С возрастом выработка меланина замедляется, что приводит к появлению седых волос.
Для европеоидов и представителей монголоидной расы ранней сединой считается её появление до 25 лет, для негроидной — до 30 лет. Обычно у мужчин седина появляется в области висков и бороды, а у женщин — в затылочной и теменной зонах.
Возможные причины ранней седины
Ранняя седина может быть сигналом следующих состояний:
Гормональные нарушения: сбои в работе щитовидной железы, гипофиза.
Проблемы с пищеварением: хронические заболевания ЖКТ.
Аутоиммунные заболевания.
Дефицит микроэлементов: нехватка витаминов группы В (особенно В12), D, а также железа, меди, кальция, цинка.
Что может спровоцировать раннюю седину
Беременностьи лактация: в этот период возрастает потребность организма в питательных веществах, что может привести к дефициту.
Стресс: кортизол и адреналин, выделяемые в стрессовых ситуациях, ухудшают кровоснабжение фолликулов.
Приём лекарств: некоторые препараты нарушают обмен витаминов и микроэлементов.
Неблагоприятная экология: длительное воздействие ультрафиолета, работа на вредных производствах.
Образ жизни: курение, употребление алкоголя, строгие диеты и систематическое нарушение режима сна способствуют появлению седины.
Когда ранняя седина — это нормально
Генетика играет ключевую роль. Если родители начали седеть до 25-30 лет, с большой вероятностью это проявится и у их детей. В таких случаях седина не является признаком болезни.
Как замедлить появление седины
Нормализуйте образ жизни
Спите не менее 7 часов в сутки.
Регулярно занимайтесь спортом.
Сбалансируйте питание
Употребляйте больше белковой пищи (мясо, молочные продукты, морепродукты).
Включите в рацион продукты с Омега-3 и витаминами группы В (рыба, орехи, авокадо, оливковое масло).
Соблюдайте водный баланс
Пейте достаточно воды.
Хотя ранняя седина не всегда является признаком болезни, игнорировать её не стоит. В случае сомнений лучше обратиться к врачу для исключения возможных нарушений в организме.
Уточнения
Седые волосыседина́ - волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.