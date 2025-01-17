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Чем опасна хлорка в бассейне и как избежать её вреда

1:25
Здоровье

Плавание — очень полезное занятие, оно укрепляет здоровье, и кажется, что поход в бассейн не может принести никакого вреда, однако хлорирование воды само по себе негативно влияет на кожу, поскольку разрушает её липидный слой. Чтобы избежать неприятных последствий контакта кожи с хлоркой, нужно соблюдать несколько правил.

Бассейн
Фото: commons.wikimedia.org by Бернар Ганьон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бассейн

Перед плаванием в бассейне кожа не должна быть распаренной, поэтому, принимая душ, следует включать прохладную воду. На голову нужно надевать шапочку, поскольку хлорка воздействует на волосы крайне негативно. После бассейна также необходим душ и липидовосстанавливающий гель, а после душа не помешает нанести молочко или увлажняющий крем.

Если человек здоров и соблюдает эти меры предосторожности, поход в бассейн принесёт только пользу, однако нужно помнить, что при некоторых болезнях бассейн противопоказан. К таким болезням относятся любые кожные заболевания, астма и аллергический ринит.

Также следует помнить о том, что иногда возможны крайне неприятные инциденты в бассейне, например, утечка хлора. Так, недавно в Германии 18 человек попали в больницу из-за отравления хлором. Подобный случай уже в этом году произошёл в Тобольске и в прошлом году в Егорьевске.

Уточнения

Хлор (химический символ — Cl, от др.-греч. χλωρός — «изжелта-зелёный», от лат. Chlorum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 17.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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