Эффективное отопление дома: советы для холодного сезона

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой правильная температура в спальне — это не только залог комфортного сна, но и средство для поддержания здоровья и экономии энергии. Как же достичь оптимального баланса между уютом и разумным расходом ресурсов?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Рождественская ёлка рядом с кроватью

Какой должна быть температура в спальне?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оптимальная температура для сна составляет 18 °C. Этот уровень идеально подходит для здоровых людей, если они одеты по погоде. Такая температура предотвращает риски для дыхательной и сердечно-сосудистой системы, которые могут возникнуть из-за переохлаждения.

Как управлять температурой в других комнатах?

Для помещений, которые используются редко (например, гостевых спален или кабинетов), эксперты советуют поддерживать минимальную температуру 16-17 °C, чтобы не тратить лишнюю энергию. А вот в гаражах или подвалах, которые не отапливаются, нагрев вообще не требуется.

Советы по экономии тепла

Чтобы эффективно использовать ресурсы и поддерживать комфорт в доме, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Если вы дома, но временно не используете комнату — снижайте температуру обогрева до минимального уровня.

При длительном отсутствии — активируйте режим "антизамерзание" и отключите бойлер, если он не нужен.

Изоляция — закрывайте двери в неиспользуемые комнаты и опускайте шторы и ставни вечером, чтобы удержать тепло внутри.

Инвестируйте в утепление — качественные окна и двери помогут значительно снизить теплопотери.

Почему это важно?

Соблюдение этих рекомендаций позволит не только сократить расходы на отопление, но и создать здоровую атмосферу для сна. Слишком тёплая или холодная спальня может повлиять на качество отдыха, а также увеличить расходы на коммунальные услуги.