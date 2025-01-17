Недосыпание: 7 ужасных последствий, которые вызывает нехватка сна

Каждый третий взрослый человек регулярно не высыпается, а большинство подростков сталкиваются с тем же. При этом многие считают, что можно "отоспаться впрок", но это миф: дефицит сна накапливается и приводит к тяжелым последствиям для организма. Постоянный недосып лишает энергии с самого утра, вызывает боль в мышцах, затрудняет движения и оставляет ощущение "тумана" в голове.
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Бессонница
7 последствий хронического недосыпа
Замедление мыслительных процессов
Человек, испытывающий дефицит сна, теряет способность концентрироваться, принимать быстрые и правильные решения. Это мешает решению сложных задач и адекватной оценке ситуации.
Ослабление памяти
Сон играет ключевую роль в переносе новой информации из краткосрочной в долговременную память. Нарушение сна сказывается на этих процессах, делая запоминание менее эффективным.
Проблемы с обучением
Сложности в сосредоточении мешают усвоению новой информации, освоению навыков и выполнению интеллектуальных задач.
Повышенная раздражительность
Нехватка сна вызывает эмоциональную нестабильность. Невыспавшийся человек становится агрессивным, легко раздражается и ссорится с близкими, друзьями и коллегами.
Замедление реакции
Усталость за рулем или во время работы может стать причиной аварий и травм. Сонливость водителей — одна из главных причин ДТП.
Эмоциональная нестабильность
Недосып провоцирует тревожность, раздражительность и даже депрессию, подрывая психологическое здоровье.
Риск психических расстройств
Длительный недосып может усугубить уже существующие психические расстройства или стать их триггером у предрасположенных людей.
Какой сон нужен для здоровья
Взрослым рекомендуется спать от 6 до 8 часов в сутки.
Подросткам необходимо не менее 9 часов ночного отдыха.
Индивидуальные потребности в сне зависят от возраста, пола и уровня нагрузки.
Если вы регулярно испытываете проблемы со сном или страдаете бессонницей, не откладывайте визит к врачу. Специалисты помогут выявить причины и подобрать эффективное лечение, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.
Уточнения
Недосыпание или дефицит сна — последствия недостатка сна в течение нескольких дней или недель.