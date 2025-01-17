Чистка организма: модный тренд или опасный миф

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чистка организма — популярная, но далеко не всегда безопасная практика. Удаление "токсинов" и "шлаков" методами клизм, голодания и приема добавок становится трендом, однако врачи напоминают: организм человека способен очищаться самостоятельно.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Терапевт Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Алина Кириченко рассказала, какие опасности могут скрываться за процедурами детокса.

Мифы о чистке организма

Чистка организма необходима для здоровья: научные данные не подтверждают этого. Печень, почки, легкие и кожа работают непрерывно, выводя отходы и поддерживая баланс в организме.

научные данные не подтверждают этого. Печень, почки, легкие и кожа работают непрерывно, выводя отходы и поддерживая баланс в организме. Продукты для чистки безопасны: это не так. Некоторые "детокс-продукты" могут быть неэффективными или даже вредными.

это не так. Некоторые "детокс-продукты" могут быть неэффективными или даже вредными. Чистка помогает похудеть: потеря веса в процессе таких процедур связана с потерей жидкости и мышечной массы, а не жира.

Опасности частой чистки

Неправильные или чрезмерные процедуры детокса могут привести к:

Нарушению электролитного баланса.

Обезвоживанию.

Проблемам с пищеварением.

Снижению усвоения витаминов и минералов.

В особо тяжелых случаях наблюдаются острый панкреатит, обострение заболеваний печени и почек, вызванные агрессивными методами очищения.

Когда детокс может быть полезен

Чистка может быть рекомендована в медицинских целях:

При хронической усталости, аллергиях, проблемах с пищеварением.

Для подготовки к операциям.

Но такие процедуры требуют строгого контроля врача. Важно учитывать противопоказания: заболевания ЖКТ, печени, острые воспалительные процессы.

Как выбрать безопасный путь к здоровью

Алина Кириченко подчеркивает: вместо детокса стоит сосредоточиться на здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогут организму оставаться в норме без дополнительных вмешательств.

Симптомы, требующие внимания

Если после процедур возникают сильные боли в животе, рвота, диарея, головокружение или общее недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.

Главное помнить: любые вмешательства в естественные процессы организма нужно проводить только после консультации с медицинским специалистом.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

