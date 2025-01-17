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Чистка организма: модный тренд или опасный миф

2:33
Здоровье

Чистка организма — популярная, но далеко не всегда безопасная практика. Удаление "токсинов" и "шлаков" методами клизм, голодания и приема добавок становится трендом, однако врачи напоминают: организм человека способен очищаться самостоятельно.

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

Терапевт Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Алина Кириченко рассказала, какие опасности могут скрываться за процедурами детокса.

Мифы о чистке организма

  • Чистка организма необходима для здоровья: научные данные не подтверждают этого. Печень, почки, легкие и кожа работают непрерывно, выводя отходы и поддерживая баланс в организме.
  • Продукты для чистки безопасны: это не так. Некоторые "детокс-продукты" могут быть неэффективными или даже вредными.
  • Чистка помогает похудеть: потеря веса в процессе таких процедур связана с потерей жидкости и мышечной массы, а не жира.

Опасности частой чистки

Неправильные или чрезмерные процедуры детокса могут привести к:

  • Нарушению электролитного баланса.
  • Обезвоживанию.
  • Проблемам с пищеварением.
  • Снижению усвоения витаминов и минералов.

В особо тяжелых случаях наблюдаются острый панкреатит, обострение заболеваний печени и почек, вызванные агрессивными методами очищения.

Когда детокс может быть полезен

Чистка может быть рекомендована в медицинских целях:

  • При хронической усталости, аллергиях, проблемах с пищеварением.
  • Для подготовки к операциям.

Но такие процедуры требуют строгого контроля врача. Важно учитывать противопоказания: заболевания ЖКТ, печени, острые воспалительные процессы.

Как выбрать безопасный путь к здоровью

Алина Кириченко подчеркивает: вместо детокса стоит сосредоточиться на здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогут организму оставаться в норме без дополнительных вмешательств.

Симптомы, требующие внимания

Если после процедур возникают сильные боли в животе, рвота, диарея, головокружение или общее недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.

Главное помнить: любые вмешательства в естественные процессы организма нужно проводить только после консультации с медицинским специалистом.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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