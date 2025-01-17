Чистка организма: модный тренд или опасный миф

Чистка организма — популярная, но далеко не всегда безопасная практика. Удаление "токсинов" и "шлаков" методами клизм, голодания и приема добавок становится трендом, однако врачи напоминают: организм человека способен очищаться самостоятельно.
Терапевт Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Алина Кириченко рассказала, какие опасности могут скрываться за процедурами детокса.
Неправильные или чрезмерные процедуры детокса могут привести к:
В особо тяжелых случаях наблюдаются острый панкреатит, обострение заболеваний печени и почек, вызванные агрессивными методами очищения.
Чистка может быть рекомендована в медицинских целях:
Но такие процедуры требуют строгого контроля врача. Важно учитывать противопоказания: заболевания ЖКТ, печени, острые воспалительные процессы.
Алина Кириченко подчеркивает: вместо детокса стоит сосредоточиться на здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогут организму оставаться в норме без дополнительных вмешательств.
Если после процедур возникают сильные боли в животе, рвота, диарея, головокружение или общее недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.
Главное помнить: любые вмешательства в естественные процессы организма нужно проводить только после консультации с медицинским специалистом.
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