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Паразиты в организме человека: как они могут изменить ваш иммунитет

3:39
Здоровье

Паразиты, такие как гельминты, продолжают оставаться одной из актуальных тем медицины. Несмотря на высокие стандарты гигиены в большинстве стран, риск заражения остается. Вот пять любопытных фактов, которые помогут лучше понять, как паразиты влияют на организм человека и как с ними бороться.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Факт первый: распространенность паразитов

Несмотря на развитие медицинской науки и улучшение уровня гигиены, более 1,5 миллиардов человек, или 24% мирового населения, заражены гельминтами.

Наибольшее распространение паразиты получают в субтропических зонах, таких как Африка, Латинская Америка, Китай и Юго-Восточная Азия. Это особенно актуально для детей, из которых более 600 миллионов школьников и около 270 миллионов дошкольников подвержены риску.

Гельминтозы, хотя и не всегда приводят к смерти, могут вызвать серьезные осложнения, такие как ухудшение усвоения питательных веществ или развитие анемии.

Факт второй: новая диагностика с помощью смартфонов

Ученые разработали новый метод диагностики паразитов, который можно использовать с помощью обычного смартфона. Специальная система CellScope, разработанная Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, использует камеру мобильного телефона и микроскоп для выявления паразитов в крови. Этот тест позволяет за несколько минут обнаружить наличие червей, таких как Loa loa, с высокой точностью.

Факт третий: успешное лечение с помощью авермектинов

В 2015 году Нобелевская премия по медицине была присуждена учёным Уильяму Кэмпбеллу и Сатоси Омуре за создание препаратов, эффективно борющихся с заболеваниями, вызванными паразитическими круглыми червями.

Препарат "Ивермектин", разработанный на основе авермектинов, активно используется для лечения таких заболеваний, как слоновая болезнь и речная слепота, и значительно снизил уровень заболеваемости в Африке.

Факт четвертый: паразиты и фертильность

Исследования показали, что паразиты, такие как аскариды, могут влиять на репродуктивную функцию женщин. Присутствие этих червей в организме помогает обманывать иммунную систему, что может увеличить шансы на беременность. Женщины, заражённые аскаридами, чаще забеременевают и рожают больше детей, чем их здоровые сверстницы.

Факт пятый: паразиты и аутоиммунные заболевания

Некоторые ученые предполагают, что паразиты могут играть роль в регулировании иммунной системы. С развитием медицины и вытеснением паразитов из человеческого организма иммунная система начала работать неконтролируемо, что может приводить к аутоиммунным заболеваниям, таким как рассеянный склероз.

В настоящее время проводятся исследования, направленные на использование гельминтов в лечении таких заболеваний.

Заключение

Несмотря на то что паразиты могут вызывать опасные заболевания, некоторые исследования показали, что их присутствие в организме может также оказывать положительное влияние на здоровье. Однако важно помнить, что многие виды паразитов представляют смертельную угрозу, и профилактика остается основным методом борьбы с ними.

Соблюдение личной гигиены, осторожность при употреблении пищи и воде, а также соблюдение безопасности в экзотических странах могут существенно снизить риск заражения.

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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