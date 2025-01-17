Размеры заработков жён влияют на психическое состояние их мужей

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские учёные провели исследование, в ходе которого анализировали психическое состояние мужей в семьях, где жёны зарабатывают больше. Результаты исследования опубликованы в журнале The Economic Journal.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Доллары

Учёные в течение многих лет наблюдали за супружескими парами, которые оформили брак в 2001 году. В тех семьях, где уровень дохода жены был выше, чем у мужа, не хватало гармонии и спокойствия. Душевное состояние мужей было негативным. Впрочем, у жён оно было не лучше. У обоих супругов наблюдались различные психические расстройства, например, депрессия.

20% таких пар в конце концов развелись. Учёные сделали вывод, что на психическое состояние супругов положительным образом сказывается только классическая модель, где муж зарабатывает больше, либо мужья и жёны должны зарабатывать одинаково, однако в современном мире этого трудно достичь.

Уточнения

Психи́ческое состоя́ние — один из возможных режимов жизнедеятельности человека, на физиологическом уровне отличающийся определёнными энергетическими характеристиками, а на психологическом уровне — системой психологических фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира (Щербатых Ю.В., Мосина А.Н., 2008).

