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Как прожить до 124 лет? Секрет долголетия этой китаянки вас поразит

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Здоровье

Оптимизм оказался одним из "секретов долголетия" жительницы Китая, которой исполнилось 1 января 124 года.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Цю Чайши родилась в 1901 году, еще во времена правления династии Цин. Её внучке 60 лет, а самому младшему члену семьи 8 месяцев, сообщает South China Morning Post.

Женщина рассказала, что ее секрет долголетия кроется в правильном распорядке дня, регулярном трёхразовом питании с прогулкой после пищи и хорошем настроении.

Китаянка даже в свои 124 года сама справляется с рядом задач, например, кормит гусей, разжигает костер и с легкостью поднимается по лестнице.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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