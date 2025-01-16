Как прожить до 124 лет? Секрет долголетия этой китаянки вас поразит

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оптимизм оказался одним из "секретов долголетия" жительницы Китая, которой исполнилось 1 января 124 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры

Цю Чайши родилась в 1901 году, еще во времена правления династии Цин. Её внучке 60 лет, а самому младшему члену семьи 8 месяцев, сообщает South China Morning Post.

Женщина рассказала, что ее секрет долголетия кроется в правильном распорядке дня, регулярном трёхразовом питании с прогулкой после пищи и хорошем настроении.

Китаянка даже в свои 124 года сама справляется с рядом задач, например, кормит гусей, разжигает костер и с легкостью поднимается по лестнице.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

