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Шесть причин почему зимой обязательно нужно носить шапку

3:02
Здоровье

Зимой многие жители крупных городов пренебрегают ношением головных уборов. Привычка быстро перемещаться между домом, офисом, автомобилем и общественным транспортом порой мешает оценить все риски для здоровья, связанные с холодом. Однако регулярное пребывание на морозе без шапки может серьёзно повлиять на ваше самочувствие. Терапевт Виктория Утнасунова назвала несколько причин, почему зимой обязательно нужно носить шапку.

Девушка в шапке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в шапке

Защита иммунной системы

  • Регулярное переохлаждение ослабляет иммунитет, что делает организм более уязвимым к вирусам и бактериальным инфекциям. Особенно это важно в разгар сезона ОРВИ, когда вероятность подхватить вирусы возрастает. Кроме того, ослабление иммунной системы может привести к обострениям хронических заболеваний.

Здоровье ушей

  • Ушные раковины не защищены подкожным жиром, а их кровоснабжение слабое. Ходьба на холоде без шапки может привести к воспалению ушей (отиту). В случае запущенной инфекции воспаление может распространиться и на другие органы, такие как гайморит, синусит или ангина.

Спазмы сосудов

  • Холод вызывает спазм сосудов, что особенно опасно для людей с гипертонией. Выйдя на мороз без шапки, можно спровоцировать резкие перепады давления и вызвать приступ стенокардии. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно всегда защищать голову от холода.

Головные боли

  • Без шапки можно столкнуться с болезнями сосудов головного мозга. Долгое пребывание на морозе без головного убора может спровоцировать головную боль из-за сужения сосудов и нарушения кровоснабжения мозга.

Повреждения нервной системы

  • Сильное переохлаждение может вызвать невралгию тройничного и лицевого нервов. В случае запущенной ситуации это может привести даже к параличу лица, что делает ношение шапки особенно важным в зимний период.

Влияние на волосы

  • Холод также плохо сказывается на состоянии волос. При низких температурах сосуды, питающие волосяные луковицы, сужаются, что может привести к ломкости, тусклости волос и их интенсивному выпадению. Защитить волосы от мороза поможет правильный головной убор.

Рекомендации по выбору шапки

Шапку стоит выбирать из натуральных материалов. Вязаная шапка должна содержать достаточное количество шерсти, а подкладка лучше быть хлопковой. Головной убор не должен быть слишком тугим, чтобы не сдавливать сосуды, но и не слишком свободным, чтобы не создавать дискомфорт.

Заключение

Не забывайте, что шапка — это не только аксессуар, но и важная защита для здоровья. В помещении следует снимать шапку, чтобы избежать перегрева головы, что также может стать причиной заболеваний.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape - "крышка", "колпак", от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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