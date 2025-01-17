Шесть причин почему зимой обязательно нужно носить шапку

Зимой многие жители крупных городов пренебрегают ношением головных уборов. Привычка быстро перемещаться между домом, офисом, автомобилем и общественным транспортом порой мешает оценить все риски для здоровья, связанные с холодом. Однако регулярное пребывание на морозе без шапки может серьёзно повлиять на ваше самочувствие. Терапевт Виктория Утнасунова назвала несколько причин, почему зимой обязательно нужно носить шапку.
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Девушка в шапке
Защита иммунной системы
Регулярное переохлаждение ослабляет иммунитет, что делает организм более уязвимым к вирусам и бактериальным инфекциям. Особенно это важно в разгар сезона ОРВИ, когда вероятность подхватить вирусы возрастает. Кроме того, ослабление иммунной системы может привести к обострениям хронических заболеваний.
Здоровье ушей
Ушные раковины не защищены подкожным жиром, а их кровоснабжение слабое. Ходьба на холоде без шапки может привести к воспалению ушей (отиту). В случае запущенной инфекции воспаление может распространиться и на другие органы, такие как гайморит, синусит или ангина.
Спазмы сосудов
Холод вызывает спазм сосудов, что особенно опасно для людей с гипертонией. Выйдя на мороз без шапки, можно спровоцировать резкие перепады давления и вызвать приступ стенокардии. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно всегда защищать голову от холода.
Головные боли
Без шапки можно столкнуться с болезнями сосудов головного мозга. Долгое пребывание на морозе без головного убора может спровоцировать головную боль из-за сужения сосудов и нарушения кровоснабжения мозга.
Повреждения нервной системы
Сильное переохлаждение может вызвать невралгию тройничного и лицевого нервов. В случае запущенной ситуации это может привести даже к параличу лица, что делает ношение шапки особенно важным в зимний период.
Влияние на волосы
Холод также плохо сказывается на состоянии волос. При низких температурах сосуды, питающие волосяные луковицы, сужаются, что может привести к ломкости, тусклости волос и их интенсивному выпадению. Защитить волосы от мороза поможет правильный головной убор.
Рекомендации по выбору шапки
Шапку стоит выбирать из натуральных материалов. Вязаная шапка должна содержать достаточное количество шерсти, а подкладка лучше быть хлопковой. Головной убор не должен быть слишком тугим, чтобы не сдавливать сосуды, но и не слишком свободным, чтобы не создавать дискомфорт.
Заключение
Не забывайте, что шапка — это не только аксессуар, но и важная защита для здоровья. В помещении следует снимать шапку, чтобы избежать перегрева головы, что также может стать причиной заболеваний.
Уточнения
Ша́пка (фр. chape - "крышка", "колпак", от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.
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