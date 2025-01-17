Шесть причин почему зимой обязательно нужно носить шапку

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой многие жители крупных городов пренебрегают ношением головных уборов. Привычка быстро перемещаться между домом, офисом, автомобилем и общественным транспортом порой мешает оценить все риски для здоровья, связанные с холодом. Однако регулярное пребывание на морозе без шапки может серьёзно повлиять на ваше самочувствие. Терапевт Виктория Утнасунова назвала несколько причин, почему зимой обязательно нужно носить шапку.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в шапке

Защита иммунной системы

Регулярное переохлаждение ослабляет иммунитет, что делает организм более уязвимым к вирусам и бактериальным инфекциям. Особенно это важно в разгар сезона ОРВИ, когда вероятность подхватить вирусы возрастает. Кроме того, ослабление иммунной системы может привести к обострениям хронических заболеваний.

Здоровье ушей

Ушные раковины не защищены подкожным жиром, а их кровоснабжение слабое. Ходьба на холоде без шапки может привести к воспалению ушей (отиту). В случае запущенной инфекции воспаление может распространиться и на другие органы, такие как гайморит, синусит или ангина.

Спазмы сосудов

Холод вызывает спазм сосудов, что особенно опасно для людей с гипертонией. Выйдя на мороз без шапки, можно спровоцировать резкие перепады давления и вызвать приступ стенокардии. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно всегда защищать голову от холода.

Головные боли

Без шапки можно столкнуться с болезнями сосудов головного мозга. Долгое пребывание на морозе без головного убора может спровоцировать головную боль из-за сужения сосудов и нарушения кровоснабжения мозга.

Повреждения нервной системы

Сильное переохлаждение может вызвать невралгию тройничного и лицевого нервов. В случае запущенной ситуации это может привести даже к параличу лица, что делает ношение шапки особенно важным в зимний период.

Влияние на волосы

Холод также плохо сказывается на состоянии волос. При низких температурах сосуды, питающие волосяные луковицы, сужаются, что может привести к ломкости, тусклости волос и их интенсивному выпадению. Защитить волосы от мороза поможет правильный головной убор.

Рекомендации по выбору шапки

Шапку стоит выбирать из натуральных материалов. Вязаная шапка должна содержать достаточное количество шерсти, а подкладка лучше быть хлопковой. Головной убор не должен быть слишком тугим, чтобы не сдавливать сосуды, но и не слишком свободным, чтобы не создавать дискомфорт.

Заключение

Не забывайте, что шапка — это не только аксессуар, но и важная защита для здоровья. В помещении следует снимать шапку, чтобы избежать перегрева головы, что также может стать причиной заболеваний.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape - "крышка", "колпак", от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.

