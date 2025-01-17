Здоровье в ваших руках: как соль влияет на организм

Соль давно стала привычной частью нашего рациона. Она усиливает вкус блюд, способствует их хранению и участвует в важных физиологических процессах. Однако злоупотребление солью может иметь опасные последствия для здоровья, включая риск инсульта.
Избыточное потребление соли способствует задержке воды в организме, что увеличивает объем крови. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, вызывая повышение артериального давления — одного из ключевых факторов риска инсульта.
Инсульт происходит, когда кровоснабжение мозга нарушается. Это может быть связано с закупоркой сосуда (ишемический инсульт) или его разрывом (геморрагический инсульт). Повышенное давление делает сосуды хрупкими, что увеличивает вероятность этих опасных состояний.
Рекомендуемая суточная норма потребления соли составляет всего 5 граммов — это одна чайная ложка без горки. Превышение этой нормы постепенно вредит здоровью.
Вот несколько простых, но эффективных шагов:
Снижение потребления соли — это простой способ защитить сердце, сосуды и снизить риск инсульта. Небольшие изменения в питании могут значительно улучшить ваше самочувствие.
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Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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