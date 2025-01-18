Не игнорируйте эти три симптома: возможно развитие рака шейки матки

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак шейки матки, также известный как "тихий убийца", является одной из самых опасных форм онкологии, которая ежегодно уносит жизни тысяч женщин по всему миру.

Анджела Сармьенто Бентанкорт, медицинский эксперт компании myTomorrows, специализирующейся на клинических исследованиях, назвала три ключевых признака, которые могут указывать на возможное развитие этого заболевания.

Первым тревожным сигналом являются изменения в менструальном цикле. Обильные и продолжительные кровотечения, особенно если они происходят вне цикла или после менопаузы, могут быть признаком серьезных проблем. Также стоит обратить внимание на кровотечения после интимного контакта. Вторым важным симптомом является боль. Женщины могут испытывать дискомфорт или боль в области таза, нижней части спины или живота. Боль может быть как постоянной, так и периодической, но в любом случае она требует внимания. Третьим признаком, на который следует обратить внимание, являются неприятные ощущения во время полового акта. Боль или дискомфорт могут быть связаны с воспалением шейки матки, вызванным опухолью.

Важно помнить, что рак шейки матки часто развивается на фоне инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). Хотя симптомы ВПЧ могут отсутствовать, регулярные осмотры у гинеколога остаются основным методом диагностики. ВПЧ не всегда приводит к раку, но его своевременное выявление и лечение могут значительно снизить риск развития заболевания.

Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, не откладывайте визит к врачу. Только квалифицированный специалист может поставить точный диагноз и назначить необходимое лечение.

Уточнения

Рак ше́йки ма́тки — злокачественное новообразование в области шейки матки.

