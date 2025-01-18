Не игнорируйте эти три симптома: возможно развитие рака шейки матки

Рак шейки матки, также известный как "тихий убийца", является одной из самых опасных форм онкологии, которая ежегодно уносит жизни тысяч женщин по всему миру.
Анджела Сармьенто Бентанкорт, медицинский эксперт компании myTomorrows, специализирующейся на клинических исследованиях, назвала три ключевых признака, которые могут указывать на возможное развитие этого заболевания.
Важно помнить, что рак шейки матки часто развивается на фоне инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). Хотя симптомы ВПЧ могут отсутствовать, регулярные осмотры у гинеколога остаются основным методом диагностики. ВПЧ не всегда приводит к раку, но его своевременное выявление и лечение могут значительно снизить риск развития заболевания.
Если вы заметили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, не откладывайте визит к врачу. Только квалифицированный специалист может поставить точный диагноз и назначить необходимое лечение.
Рак ше́йки ма́тки — злокачественное новообразование в области шейки матки.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.