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Поддержка иммунной системы: как клетчатка помогает при вирусных заболеваниях

2:32
Здоровье

Учёные из Китайского университета Гонконга обнаружили, что регулярное потребление натуральной клетчатки — вещества, которое содержится в овощах, бобовых и зерновых — помогает укрепить иммунную систему и эффективнее бороться с вирусами, в том числе с гриппом.

Клетчатка
Фото: https://www.freepik.com
Клетчатка

Исследование показало, что клетчатка запускает микробиотическую реакцию в организме, которая стимулирует производство веществ, способных бороться с инфекциями.

Как это работает

Попадая в кишечник, клетчатка ферментируется полезными бактериями, что приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Эти молекулы играют ключевую роль в укреплении иммунного ответа. Кислоты, попадая в кровоток, активируют иммунные клетки и уменьшают воспаление, повышая общую устойчивость организма к инфекциям.

Как клетчатка помогает при вирусах

Исследование охватило широкий спектр вирусов, включая грипп, респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и даже SARS-CoV-2. В случае с гриппом, клетчатка помогала уменьшить тяжесть симптомов. В случае RSV и коронавируса SARS-CoV-2 она снизила воспаление в легких и подавляла репликацию вируса в клетках.

Почему это важно

Клетчатка не является заменой вакцинации, но она помогает иммунной системе работать эффективнее, особенно против вирусов, для которых нет специфической вакцины или лечения. Например, короткоцепочечные жирные кислоты активируют рецепторы иммунных клеток, регулируют воспаление и поддерживают здоровье дыхательных путей.

Какую дозу клетчатки следует получать

Исследователи предлагают следующие минимальные нормы потребления клетчатки:

  • Мужчины: 30-38 г в день (например, это эквивалентно одному огурцу или чашке брокколи).
  • Женщины: 21-25 г.
  • Дети: 19-25 г.

Лучшие источники клетчатки — это яблоки, бананы, ягоды, лук, чечевица, нут, зерновые, орехи и семена.

Заключение

Натуральная клетчатка помогает уменьшить тяжесть вирусных инфекций, таких как грипп, и может поддерживать защитные функции дыхательных путей, улучшая эффективность вакцин. Включив клетчатку в рацион, можно укрепить иммунитет, что позволит организму легче справляться с сезонными заболеваниями и снизит необходимость в антибиотиках.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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