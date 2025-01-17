Готовые завтраки каждый день: скрытая опасность для организма

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Готовые завтраки, такие как хлопья, мюсли или гранола, кажутся удобным и быстрым решением для утреннего приема пищи. Однако врач-диетолог Наталья Круглова предупреждает, что их ежедневное употребление может привести к дефициту важных витаминов и микроэлементов, а также способствовать набору веса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

Почему готовые завтраки вредны

Круглова поясняет, что большинство готовых завтраков содержат большое количество сахара, сиропов, добавок и соли. Также производители часто используют рафинированную муку, лишенную пищевых волокон, витаминов группы B, магния и цинка.

Мало пользы: Готовые завтраки бедны витаминами и минералами.

Готовые завтраки бедны витаминами и минералами. Много сахара: Высокое содержание углеводов, которые быстро усваиваются, вызывает кратковременное насыщение.

Высокое содержание углеводов, которые быстро усваиваются, вызывает кратковременное насыщение. Риск дефицита: Постоянное употребление таких продуктов может спровоцировать нехватку витаминов группы B, магния, цинка и железа.

Постоянное употребление таких продуктов может спровоцировать нехватку витаминов группы B, магния, цинка и железа. Угрозы для фигуры: Сладкие добавки вместе с готовыми завтраками увеличивают риск ожирения.

Как снизить риски

Диетолог отмечает, что готовые завтраки можно включать в рацион, но только в сочетании с другими полезными продуктами.

Дополняйте цельнозерновыми продуктами: Если в обед и ужин вы потребляете цельнозерновой хлеб, крупы и овощи, готовый завтрак в умеренных количествах не причинит вреда.

Если в обед и ужин вы потребляете цельнозерновой хлеб, крупы и овощи, готовый завтрак в умеренных количествах не причинит вреда. Ограничьте сладости: Старайтесь избегать дополнительных сладких продуктов, таких как десерты и сладкие напитки.

Старайтесь избегать дополнительных сладких продуктов, таких как десерты и сладкие напитки. Выбирайте правильные продукты: Предпочтение лучше отдавать готовым завтракам с минимальным количеством сахара и добавок.

Заключение

Готовые завтраки — не враг, но и не идеальный выбор для ежедневного питания. Чтобы избежать дефицита витаминов и набора лишнего веса, важно соблюдать баланс и дополнять рацион полезными цельнозерновыми продуктами.

Уточнения

Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.

