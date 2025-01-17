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Готовые завтраки каждый день: скрытая опасность для организма

2:04
Здоровье

Готовые завтраки, такие как хлопья, мюсли или гранола, кажутся удобным и быстрым решением для утреннего приема пищи. Однако врач-диетолог Наталья Круглова предупреждает, что их ежедневное употребление может привести к дефициту важных витаминов и микроэлементов, а также способствовать набору веса.

Девушка ест гранолу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу

Почему готовые завтраки вредны

Круглова поясняет, что большинство готовых завтраков содержат большое количество сахара, сиропов, добавок и соли. Также производители часто используют рафинированную муку, лишенную пищевых волокон, витаминов группы B, магния и цинка.

  • Мало пользы: Готовые завтраки бедны витаминами и минералами.
  • Много сахара: Высокое содержание углеводов, которые быстро усваиваются, вызывает кратковременное насыщение.
  • Риск дефицита: Постоянное употребление таких продуктов может спровоцировать нехватку витаминов группы B, магния, цинка и железа.
  • Угрозы для фигуры: Сладкие добавки вместе с готовыми завтраками увеличивают риск ожирения.

Как снизить риски

Диетолог отмечает, что готовые завтраки можно включать в рацион, но только в сочетании с другими полезными продуктами.

  • Дополняйте цельнозерновыми продуктами: Если в обед и ужин вы потребляете цельнозерновой хлеб, крупы и овощи, готовый завтрак в умеренных количествах не причинит вреда.
  • Ограничьте сладости: Старайтесь избегать дополнительных сладких продуктов, таких как десерты и сладкие напитки.
  • Выбирайте правильные продукты: Предпочтение лучше отдавать готовым завтракам с минимальным количеством сахара и добавок.

Заключение

Готовые завтраки — не враг, но и не идеальный выбор для ежедневного питания. Чтобы избежать дефицита витаминов и набора лишнего веса, важно соблюдать баланс и дополнять рацион полезными цельнозерновыми продуктами.

Уточнения

Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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