Готовые завтраки каждый день: скрытая опасность для организма

Готовые завтраки, такие как хлопья, мюсли или гранола, кажутся удобным и быстрым решением для утреннего приема пищи. Однако врач-диетолог Наталья Круглова предупреждает, что их ежедневное употребление может привести к дефициту важных витаминов и микроэлементов, а также способствовать набору веса.
Круглова поясняет, что большинство готовых завтраков содержат большое количество сахара, сиропов, добавок и соли. Также производители часто используют рафинированную муку, лишенную пищевых волокон, витаминов группы B, магния и цинка.
Диетолог отмечает, что готовые завтраки можно включать в рацион, но только в сочетании с другими полезными продуктами.
Готовые завтраки — не враг, но и не идеальный выбор для ежедневного питания. Чтобы избежать дефицита витаминов и набора лишнего веса, важно соблюдать баланс и дополнять рацион полезными цельнозерновыми продуктами.
Сухие завтраки (также зерновые или злаковые завтраки) — вид пищевых концентратов на зерновой основе, изделия, получаемые при обжарке предварительно сваренных и расплющенных зерен или круп кукурузы и пшеницы с вкусовыми добавками, полностью готовые к употреблению в пищу, обычно на завтрак.
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