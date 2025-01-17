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7 признаков психологического насилия: как распознать и защититься

4:45
Здоровье

Психологическое насилие — это незаметная угроза, которая может разрушать не только отношения, но и психоэмоциональное состояние человека. В отличие от физического насилия, его проявления могут быть скрытыми, но с течением времени они оказывают разрушительное воздействие. Как распознать такие признаки и научиться защищать себя?

Грустная женщина
Фото: https://www.freepik.com
Грустная женщина

Обесценивание чувств и достижений

  • Один из самых распространенных признаков психологического насилия — обесценивание переживаний и успехов другого человека. В таких ситуациях важно понимать, что ваши чувства и достижения имеют значение, и никто не имеет права их унижать.

Как защититься

Научитесь замечать моменты, когда ваши чувства или достижения обесцениваются. Не стесняйтесь открыто говорить об этом, подчеркивая важность своих эмоций и достижений.

Манипуляции через чувство вины

  • Манипуляторы часто используют чувство вины, чтобы заставить вас делать то, что вам не хочется. Это приводит к тому, что человек начинает оправдывать действия манипулятора, даже если они абсолютно нормальны.

Как защититься

Важно научиться отделять свои чувства от чужих ожиданий. При столкновении с манипуляцией задайте себе вопрос: "Действительно ли я поступил неправильно, или это просто попытка мною управлять?" Установите границы и не бойтесь сказать "нет".

Игнорирование и бойкот

  • Игнорирование — это пассивная форма агрессии, при которой человек лишает вас общения, внимания или поддержки. Такое поведение приводит к ощущению одиночества и незначимости.

Как защититься

Попробуйте озвучить проблему, попросив человека обсудить возникшие разногласия. Если игнорирование продолжается, подумайте, насколько здоровы такие отношения.

Контроль и подавление свободы

  • Попытки контролировать поведение другого человека — это форма психологического насилия, которая может проявляться через постоянные проверки, навязывание мнений или ограничение свободы действий. Это создает зависимость и чувство подчиненности.

Как защититься

Утвердите свое право на независимость и свободу выбора. Если вы чувствуете, что вас пытаются подавить, мягко, но уверенно обозначьте свои границы.

Постоянная критика и унижения

  • Когда критика направлена не на действия человека, а на его личность, это становится психологическим насилием. Постоянное унижение приводит к снижению самооценки и уверенности в себе.

Как защититься

Отделяйте критику от своей личности. Вместо того, чтобы принимать её на свой счёт, попробуйте предложить конструктивное обсуждение того, что именно не устраивает собеседника.

Шантаж и угрозы

  • Шантаж и угрозы направлены на то, чтобы заставить вас подчиняться. Они создают атмосферу страха и неопределенности, что может привести к сильному психологическому дискомфорту.

Как защититься

Важно не поддаваться на давление и сохранять спокойствие. Установите четкие границы и не позволяйте манипулировать собой.

Непрямое выражение агрессии: сарказм и пассивная агрессия

  • Сарказм и пассивная агрессия могут быть очень разрушительными, так как их трудно сразу распознать. Это может быть скрытая форма агрессии, которая, несмотря на свою невидимость, оказывает разрушительное воздействие.

Как защититься

Признайте такие комментарии как агрессию и не стесняйтесь озвучить свои чувства. Установите границы, чтобы предотвратить дальнейшие недомолвки.

Как защитить себя

  • Слушайте свои чувства: если вы чувствуете дискомфорт, это повод задуматься, возможно, вы сталкиваетесь с психологическим насилием.
  • Говорите о своих границах: открыто выражайте свои чувства и отстаивайте личные границы, чтобы снизить напряжение.
  • Ищите поддержку: в случае систематического насилия, подумайте, стоит ли продолжать отношения. Обращение за помощью к психологу или близким людям может помочь вам справиться с ситуацией.

Заключение

Психологическое насилие — это скрытая угроза, способная разрушить отношения и нарушить психоэмоциональное здоровье. Важно научиться распознавать такие признаки и защищать себя. Работайте над своими границами, устанавливайте открытое общение и, если необходимо, обращайтесь за профессиональной помощью.

Ваши чувства и здоровье — на первом месте, и никто не имеет права их игнорировать.

Уточнения

Психологическое насилие также эмоциональное или моральное насилие — форма насилия, которая может приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству а косвенно пострадавших к вторичному травматическому стрессу и вследствие к вторичному травматическому стрессовому расстройству.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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