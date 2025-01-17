Предожирение: первый шаг к ожирению или шанс на спасение

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Предожирение — состояние, при котором до ожирения остается один шаг, а риски для здоровья уже начинают нарастать. Лишний вес увеличивает вероятность сахарного диабета 2-го типа, болезней сердечно-сосудистой системы и даже онкологии. В чем причины предожирения, какие симптомы его сопровождают и что делать, чтобы избежать осложнений? Разбираемся.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Что такое предожирение

По статистике, 62,5% россиян имеют лишний вес, а частота предожирения за последние годы выросла с 40% до 44%. Чтобы определить это состояние, используют индекс массы тела (ИМТ):

Норма: 18,5-24,9.

18,5-24,9. Предожирение: 25-29,9.

25-29,9. Ожирение: выше 30.

Важно учитывать, что ИМТ — не всегда надежный показатель. Например, у спортсменов с развитой мускулатурой ИМТ может быть повышен, но это не свидетельствует о лишнем весе.

Другие методы диагностики

Измерение окружности талии: у мужчин не более 94 см, у женщин — до 80 см.

у мужчин не более 94 см, у женщин — до 80 см. Биоимпедансометрия: определяет состав тела, измеряя долю жира, мышц и костной ткани.

определяет состав тела, измеряя долю жира, мышц и костной ткани. Индекс округлости тела (BRI): дополнительно учитывает объем талии и распределение висцерального жира.

Причины и симптомы предожирения

Главные факторы риска

Неправильное питание: избыток калорий, несбалансированный рацион, редкие приемы пищи.

избыток калорий, несбалансированный рацион, редкие приемы пищи. Низкая физическая активность: необходимость двигаться в современном мире минимальна, что ведет к накоплению жира.

необходимость двигаться в современном мире минимальна, что ведет к накоплению жира. Заболевания и лекарства: гипотиреоз, длительный прием глюкокортикостероидов.

Косвенно на предожирение могут влиять стресс, плохой сон и генетика, хотя последняя играет лишь небольшую роль.

Симптомы

Лишний вес.

Увеличение окружности талии.

Проблемы с суставами и позвоночником из-за отложения мочевой кислоты.

Чем опасно предожирение

Самая серьезная угроза — переход в ожирение с его последствиями:

Риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта.

Сахарный диабет 2-го типа.

Нарушение гормонального фона.

Депрессия, расстройства пищевого поведения.

Как бороться с предожирением

На этапе предожирения медикаментозное лечение не требуется. Главное — скорректировать образ жизни.

Питание

Сбалансированный рацион, включающий все необходимые нутриенты.

Исключение излишков калорий и вредных продуктов.

Радость от еды: диета должна быть выполнимой и приятной.

Физическая активность

Начните с умеренных нагрузок: прогулки, легкие упражнения.

Рекомендация ВОЗ: 150-300 минут умеренной кардионагрузки в неделю.

Постепенное увеличение интенсивности тренировок.

Консультация специалиста

Диетолог составит индивидуальный план питания и физической активности, который будет учитывать особенности вашего организма и привычки.

Заключение

Предожирение — это сигнал тревоги, но еще не болезнь. Своевременные меры могут предотвратить переход к более серьезным последствиям. Главное — начать с небольших изменений и придерживаться их системно.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

