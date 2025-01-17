Предожирение: первый шаг к ожирению или шанс на спасение

Предожирение — состояние, при котором до ожирения остается один шаг, а риски для здоровья уже начинают нарастать. Лишний вес увеличивает вероятность сахарного диабета 2-го типа, болезней сердечно-сосудистой системы и даже онкологии. В чем причины предожирения, какие симптомы его сопровождают и что делать, чтобы избежать осложнений? Разбираемся.
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес
Что такое предожирение
По статистике, 62,5% россиян имеют лишний вес, а частота предожирения за последние годы выросла с 40% до 44%. Чтобы определить это состояние, используют индекс массы тела (ИМТ):
Норма: 18,5-24,9.
Предожирение: 25-29,9.
Ожирение: выше 30.
Важно учитывать, что ИМТ — не всегда надежный показатель. Например, у спортсменов с развитой мускулатурой ИМТ может быть повышен, но это не свидетельствует о лишнем весе.
Другие методы диагностики
Измерение окружности талии: у мужчин не более 94 см, у женщин — до 80 см.
Биоимпедансометрия: определяет состав тела, измеряя долю жира, мышц и костной ткани.
Индекс округлости тела (BRI): дополнительно учитывает объем талии и распределение висцерального жира.
На этапе предожирения медикаментозное лечение не требуется. Главное — скорректировать образ жизни.
Питание
Сбалансированный рацион, включающий все необходимые нутриенты.
Исключение излишков калорий и вредных продуктов.
Радость от еды: диета должна быть выполнимой и приятной.
Физическая активность
Начните с умеренных нагрузок: прогулки, легкие упражнения.
Рекомендация ВОЗ: 150-300 минут умеренной кардионагрузки в неделю.
Постепенное увеличение интенсивности тренировок.
Консультация специалиста
Диетолог составит индивидуальный план питания и физической активности, который будет учитывать особенности вашего организма и привычки.
Заключение
Предожирение — это сигнал тревоги, но еще не болезнь. Своевременные меры могут предотвратить переход к более серьезным последствиям. Главное — начать с небольших изменений и придерживаться их системно.
Уточнения
И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.