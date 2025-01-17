Кофе и здоровье: чем рискуют любители напитка

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, ежедневно его выпивают около двух миллиардов чашек. Но дискуссии о его пользе и вреде не утихают. В этой статье разбираем, как кофе влияет на организм, в чем его полезные свойства и какие риски может нести.
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Полезные свойства кофе
Повышение энергии
Кофеин блокирует рецепторы аденозина, отвечающие за усталость, и стимулирует выработку дофамина. Результат — бодрость и улучшение концентрации.
Снижение риска диабета
Исследования показывают, что регулярное употребление кофе снижает риск развития диабета 2-го типа за счет улучшения работы бета-клеток поджелудочной железы и усиления обмена веществ.
Похудение
Кофе ускоряет метаболизм и способствует сжиганию калорий. Интересно, что мужчины получают от кофе больший жиросжигающий эффект, чем женщины.
Защита мозга
Кофеин снижает вероятность нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, и улучшает когнитивные функции.
Борьба с депрессией
Каждая дополнительная чашка кофе снижает риск депрессии на 8%. Регулярное употребление напитка связано с меньшей склонностью к суициду.
Польза для печени
Исследования показали, что одна чашка кофе в день снижает риск заболеваний печени на 15%, а четыре — на 71%.
Продление жизни
Долгосрочные исследования указывают, что люди, пьющие 2-4 чашки кофе в день, имеют более низкий уровень смертности.
Потенциальные риски
Нервозность и тревожность
Чрезмерное употребление кофе может вызывать раздражительность, панические атаки и учащенное сердцебиение.
Проблемы со сном
Кофеин остается в организме до 8 часов, поэтому лучше избегать его после обеда.
Толерантность к кофеин
Со временем эффект бодрости ослабевает, и для достижения привычного результата требуется больше кофе.
Проблемы с ЖКТ
Кофе может вызывать изжогу, стимулировать кишечник и повышать кислотность, что нежелательно при гастрите или язве.
Индивидуальные особенности
Генетика
Скорость расщепления кофеина зависит от варианта гена CYP1A2. Люди с "быстрым" метаболизмом кофеина переносят его лучше
Здоровье
При гипертонии, заболеваниях желудка или бессоннице кофе может усугубить симптомы.
Какой кофе выбрать
Турка: Кофе, сваренный в турке, сохраняет больше кафестола и кахвеола, которые повышают уровень холестерина.
Фильтр-метод: При использовании бумажного фильтра вредные вещества задерживаются, а напиток становится безопаснее для сердечно-сосудистой системы.
Заключение
Кофе может быть как полезным, так и вредным — всё зависит от индивидуальных особенностей организма и количества напитка. В умеренных дозах (2-3 чашки в день) он может стать частью здорового рациона. Однако людям с заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом и выбирать менее вредные способы заваривания.
Уточнения
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.