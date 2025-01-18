Некоторые продукты могут увеличить риск рака толстой кишки на 120%

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дивертикулярная болезнь толстой кишки (ДБТК) является одним из наиболее распространенных гастроэнтерологических заболеваний. Она увеличивает риск развития рака толстой кишки на 120%.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ каре ягнёнка

Одним из ключевых факторов риска является питание с высоким содержанием насыщенных жиров, что было подтверждено исследованием, проведенным датскими учеными.

В течение 18 лет исследователи наблюдали за пациентами с ДБТК и обнаружили, что у них риск развития рака толстой кишки значительно выше. Кроме того, p53 в слизистой оболочке толстого кишечника может служить прогностическим маркером рака у людей с ДБТК.

Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев в своём Telegram-канале объяснил эту взаимосвязь несколькими факторами. Помимо возраста (чаще всего заболевание диагностируется у людей старше 60 лет), важную роль играет питание.

Высокое потребление насыщенных жиров, таких как жирное мясо и обработанные мясные продукты, в сочетании с недостаточным потреблением клетчатки, может способствовать развитию ДБТК. Жирные кондитерские изделия, содержащие трансжиры, также могут увеличивать риск заболевания.

Важно контролировать свой вес и обращать внимание на любые изменения в работе кишечника. Хроническое воспаление в кишечнике может увеличить риск злокачественной трансформации, поэтому регулярные процедуры гастроскопии и колоноскопии могут помочь в раннем выявлении и лечении заболеваний.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.



