Некоторые продукты могут увеличить риск рака толстой кишки на 120%

Дивертикулярная болезнь толстой кишки (ДБТК) является одним из наиболее распространенных гастроэнтерологических заболеваний. Она увеличивает риск развития рака толстой кишки на 120%.
Одним из ключевых факторов риска является питание с высоким содержанием насыщенных жиров, что было подтверждено исследованием, проведенным датскими учеными.
В течение 18 лет исследователи наблюдали за пациентами с ДБТК и обнаружили, что у них риск развития рака толстой кишки значительно выше. Кроме того, p53 в слизистой оболочке толстого кишечника может служить прогностическим маркером рака у людей с ДБТК.
Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев в своём Telegram-канале объяснил эту взаимосвязь несколькими факторами. Помимо возраста (чаще всего заболевание диагностируется у людей старше 60 лет), важную роль играет питание.
Высокое потребление насыщенных жиров, таких как жирное мясо и обработанные мясные продукты, в сочетании с недостаточным потреблением клетчатки, может способствовать развитию ДБТК. Жирные кондитерские изделия, содержащие трансжиры, также могут увеличивать риск заболевания.
Важно контролировать свой вес и обращать внимание на любые изменения в работе кишечника. Хроническое воспаление в кишечнике может увеличить риск злокачественной трансформации, поэтому регулярные процедуры гастроскопии и колоноскопии могут помочь в раннем выявлении и лечении заболеваний.
Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.