Покраснения на локтях: что скрывают эти симптомы

3:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Покраснения и шелушения на сгибах локтей могут доставить массу неудобств: зуд, дискомфорт, эстетическая непривлекательность. Эти проблемы ограничивают выбор одежды и сказываются на общем качестве жизни. Причины такого состояния разнообразны, от аллергических реакций до более серьезных заболеваний. Разберемся, что вызывает покраснения и как с ними бороться.

Фото: https://www.freepik.com by kamranaydinov Покраснение на локте

Возможные причины покраснений

Псориаз

Хроническое заболевание, характеризующееся шелушением, зудом и покраснением. Рецидивы провоцируются:

Стрессом.

Неправильным питанием.

Воздействием бытовой химии.

Употреблением алкоголя.

Симптомы можно облегчить с помощью грамотно подобранной терапии. Чем раньше начато лечение, тем меньше зона поражения.

Гипотиреоз

Снижение уровня тиреоидного гормона вызывает нарушения кровообращения и биологических процессов в организме. Это приводит к появлению сухих, темных пятен на локтях. Диагноз подтверждается анализом крови, а лечение включает гормональную терапию и использование увлажняющих мазей.

Крапивница и аллергия

Красные пятна, сопровождающиеся зудом и отеком, часто являются реакцией на аллерген — продукты, лекарства, химические вещества. Устранение раздражителя и применение антигистаминных препаратов помогают быстро решить проблему.

Другие возможные причины

Чесотка: вызывается подкожным клещом и проявляется узелковыми высыпаниями.

вызывается подкожным клещом и проявляется узелковыми высыпаниями. Лишай: грибковое или вирусное поражение кожи, часто сопровождающееся разноцветными высыпаниями.

грибковое или вирусное поражение кожи, часто сопровождающееся разноцветными высыпаниями. Сахарный диабет: характеризуется нарушением обмена веществ, обезвоживанием и появлением шелушащихся пятен.

характеризуется нарушением обмена веществ, обезвоживанием и появлением шелушащихся пятен. Дисбактериоз: нарушение работы ЖКТ, дефицит витаминов и интоксикация организма могут спровоцировать пигментацию на коже.

Как отличить аллергию от дерматологических заболеваний

Аллергические реакции часто проявляются внезапно, связаны с конкретным раздражителем (еда, лекарства) и проходят после устранения контакта с аллергеном. Дерматологические проблемы требуют более детальной диагностики. Не занимайтесь самолечением, обратитесь к дерматологу для постановки точного диагноза.

Общие рекомендации по лечению

Исключите контакт с аллергенами

Применяйте лечебные мази. Выбор препарата зависит от природы заболевания.

Выбор препарата зависит от природы заболевания. Следите за гигиеной. Используйте мягкие моющие средства и увлажняющие кремы.

Народные средства

Примочки из чистотела: залейте 1 ст. л. травы кипятком, настаивайте 30 минут.

залейте 1 ст. л. травы кипятком, настаивайте 30 минут. Настой герани в масле : листья герани настаивают в оливковом масле 7 дней в темноте, затем используют для протирания.

: листья герани настаивают в оливковом масле 7 дней в темноте, затем используют для протирания. Эфирные масла: масла чайного дерева, жасмина или розы помогают снять воспаление.

Полезные советы

Ведите здоровый образ жизни: правильное питание, уход за кожей и минимизация стресса.

правильное питание, уход за кожей и минимизация стресса. Не пересушивайте кожу: используйте щадящие средства для душа.

используйте щадящие средства для душа. При первых симптомах обратитесь к врачу: это поможет предотвратить осложнения.

Покраснения на сгибах локтей могут сигнализировать о серьезных проблемах. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем быстрее сможете избавиться от дискомфорта.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

