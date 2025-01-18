Когда жажда становится тревожным сигналом: несахарный диабет

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несахарный диабет — это группа заболеваний, при которых нарушается способность почек удерживать воду и концентрировать мочу. Об этом рассказала эндокринолог Камиля Табеева.

Фото: freepik стакан воды

Врач рассказала, что основные симптомы включают сильную жажду, когда человек может выпивать от 3 до 20 литров воды в день, а также частое и обильное мочеиспускание, как в дневное, так и в ночное время. Заболевание также может сопровождаться сухостью кожи, слабостью и запорами из-за обезвоживания.

Главная опасность несахарного диабета заключается в риске ухудшения функции почек из-за повышенной нагрузки. Обезвоживание и сгущение крови могут привести к тромбообразованию. Другие возможные последствия включают нарушения работы желудочно-кишечного тракта, повреждения нервной системы, проявляющиеся слабостью, раздражительностью и другими симптомами, пишет Газета.Ru.

Несахарный диабет возникает из-за мутаций в генах, наследственных проблем, опухолей в гипофизе и гипоталамусе, черепно-мозговых травм, инфекционных заболеваний и патологий почек, препятствующих восприятию гормона вазопрессина, отметила врач.

Табеева заметила, что хотя это редкое заболевание, оно может развиваться в любом возрасте. Гормон вазопрессин, выделяемый гипофизом и гипоталамусом, регулирует количество воды в организме. При нарушении его выработки или действия возникает несахарный диабет. Пик заболеваемости приходится на возраст от 20 до 30 лет.

Уточнения

Неса́харный диабе́т (лат. diabetes insipidus, диабет безвкусный; неса́харное мочеизнуре́ние; синдро́м неса́харного диабе́та) или расстройство аргинин-вазопрессина — группа врожденных или приобретенных эндокринных заболеваний, возникающих вследствие абсолютной или относительной недостаточности аргинин-вазопрессина (АВП) (антидиуретического гормона) (АДГ), или отсутствия чувствительности к нему (резистентности).

