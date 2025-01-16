Живая и мертвая вода: чудо или обман

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Живая и мертвая вода — это термины, которые вызывают множество споров. Одни считают их настоящими целителями, другие — пустыми маркетинговыми трюками. Так что же это на самом деле: лечебный эликсир или очередной миф?

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода со льдом

Что такое живая и мертвая вода

Живая вода, или католит, представляет собой щелочной раствор, известный своими биостимуляторными свойствами. Она якобы способствует восстановлению иммунной системы, улучшению метаболизма и нормализации давления. Некоторые утверждают, что она даже усиливает эффект витаминов и лекарств.

Мертвая вода, или анолит, полученная через электролиз, отличается сильным положительным зарядом и активным кислотно-щелочным балансом. Её используют для снятия воспалений, борьбы с грибками и аллергиями.

Как использовать живую и мертвую воду

Чтобы получить максимальный эффект, важно правильно чередовать эти жидкости, соблюдая перерыв не менее 120 минут. Важно помнить, что живая вода быстро теряет свои полезные свойства, поэтому её нужно хранить в темном и холодном месте. Она останется эффективной в течение двух недель, если хранить её в закрытой емкости.

Врачи рекомендуют начинать с мертвой воды, чтобы обеззаразить организм, а затем использовать живую для восстановления энергии. Например, при простудах пейте воду внутрь и полощите ею носоглотку. Для облегчения головной боли можно пить стакан живой воды и прикладывать компресс.

Где применяются живая и мертвая вода

Живая и мертвая вода нашли широкое применение в медицине. Они используются для лечения язвы желудка, заболеваний сердца и дыхательных путей, а также инфекций и суставных болезней. В косметологии они помогают улучшить состояние кожи, повысить её эластичность и бороться с угревой сыпью.

Также активно применяют эти жидкости в борьбе с лишним весом. Некоторые используют их для приготовления пищи.

Противники теории

Есть и те, кто скептически относится к "волшебным" свойствам этих жидкостей. Некоторые считают, что живую воду — это всего лишь маркетинговая уловка. Другие утверждают, что щелочные растворы могут нарушить баланс желудочной кислоты, что негативно скажется на пищеварении. Их мнение — все эти жидкости не приносят пользы, а лишь разводят людей.

Что говорят ученые

Исследования показывают, что при попадании в желудок живая вода теряет свои свойства, нейтрализуясь желудочной кислотой. Если бы влияние кислотно-щелочных растворов было таким важным, люди бы погибали от обычного сока или лимонада, утверждают ученые.

Заключение

Живая и мертвая вода остаются предметом споров. Прежде чем решиться на их использование, не забудьте проконсультироваться с врачом. Только специалист может дать рекомендации, исходя из вашего здоровья.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

