Постоянный голод: симптомы, которые не стоит игнорировать

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянное чувство голода — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Если плотный обед и ужин не утоляют аппетит, это может указывать на проблемы со здоровьем. Рассмотрим три заболевания, которые способны вызывать непрекращающийся голод.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Сахарный диабет

При сахарном диабете часто наблюдается дефицит инсулина или сопротивляемость клеток к нему. В результате глюкоза не проникает в клетки, и организм интерпретирует это как нехватку энергии. Недостаток глюкозы стимулирует пищевой центр в мозге, вызывая постоянное желание есть. Это — распространённый симптом диабета, на который стоит обратить внимание.

Гипертиреоз

Гипертиреоз — избыток гормонов щитовидной железы: тироксина и трийодтиронина. Он сопровождается сильным аппетитом, а также может проявляться слабостью, выпадением волос и необоснованной раздражительностью. Избыток гормонов ускоряет обмен веществ, и организм постоянно требует энергии, что приводит к увеличению чувства голода.

Гельминтоз

Заражение паразитами, или гельминтоз, тоже может вызвать постоянное чувство голода. Это связано с тем, что паразиты потребляют часть питательных веществ, предназначенных для человека, и организм начинает требовать дополнительную еду. Заражение часто происходит из-за употребления плохо обработанного мяса или рыбы, а также неочищенной воды.

Если постоянный голод становится частью вашей жизни, это настоятельный повод обратиться к врачу для проведения диагностики. Раннее выявление заболеваний поможет подобрать правильное лечение и избежать серьёзных осложнений.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.

