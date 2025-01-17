Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джастин Бибер с семьёй зажёг на зимних каникулах в заснеженном Аспене
Как настольный теннис делает тело подтянутым, а тренировки незаметными
Как сохранить растения зимой без снежного покрова: советы огородникам
Нежные и вкусные котлеты из крабовых палочек. Пошаговый рецепт
Как испечь идеальный бисквит: 4 секрета пышного теста раскрыты
Легкий сбор облепихи: как использовать вилку для отделения ягод
Как поддельное сливочное масло может навредить вашему здоровью
Секрет идеальной кожи: как правильно делать массаж сухой щёткой
Как понять, что кошка заболела? Обратите внимание на эти признаки

Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам

1:16
Здоровье

Осенью и зимой световой день значительно сокращается. Утром за окном всё ещё царит темнота, и вставать с постели бывает крайне сложно. Невролог Владимир Мартынов предложил несколько советов по облегчению утреннего пробуждения в холодное время года.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

В интервью РИА "Новости" специалист подчеркнул, что для того чтобы чувствовать себя энергичным с утра, важно выработать правильные утренние ритуалы. Он рекомендует просыпаться не спеша, а постепенно. На это стоит выделить немного больше времени, чтобы успеть на учебу или работу без спешки.

После того как вы встали с кровати, важно уделить внимание своему организму: стоит начать утро с стакана воды и небольшой физической активности. Несложная зарядка отлично подойдёт для этого. И, конечно, нельзя забывать о завтраке — он поможет окончательно проснуться и настроиться на продуктивный день.

Также невролог раскрыл полезный совет: проветривайте комнату перед сном, чтобы утреннее пробуждение стало гораздо легче. Безусловно, хороший доступ к естественному солнечному свету тоже важен, но осенью и зимой его часто не хватает.

 

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам
Еда и рецепты
Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения для подготовки в случае развертывания ВС на Украине Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Джастин Бибер с семьёй зажёг на зимних каникулах в заснеженном Аспене
Как настольный теннис делает тело подтянутым, а тренировки незаметными
Как сохранить растения зимой без снежного покрова: советы огородникам
Нежные и вкусные котлеты из крабовых палочек. Пошаговый рецепт
Как испечь идеальный бисквит: 4 секрета пышного теста раскрыты
Легкий сбор облепихи: как использовать вилку для отделения ягод
Как поддельное сливочное масло может навредить вашему здоровью
Секрет идеальной кожи: как правильно делать массаж сухой щёткой
Как понять, что кошка заболела? Обратите внимание на эти признаки
Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.