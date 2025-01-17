Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью и зимой световой день значительно сокращается. Утром за окном всё ещё царит темнота, и вставать с постели бывает крайне сложно. Невролог Владимир Мартынов предложил несколько советов по облегчению утреннего пробуждения в холодное время года.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

В интервью РИА "Новости" специалист подчеркнул, что для того чтобы чувствовать себя энергичным с утра, важно выработать правильные утренние ритуалы. Он рекомендует просыпаться не спеша, а постепенно. На это стоит выделить немного больше времени, чтобы успеть на учебу или работу без спешки.

После того как вы встали с кровати, важно уделить внимание своему организму: стоит начать утро с стакана воды и небольшой физической активности. Несложная зарядка отлично подойдёт для этого. И, конечно, нельзя забывать о завтраке — он поможет окончательно проснуться и настроиться на продуктивный день.

Также невролог раскрыл полезный совет: проветривайте комнату перед сном, чтобы утреннее пробуждение стало гораздо легче. Безусловно, хороший доступ к естественному солнечному свету тоже важен, но осенью и зимой его часто не хватает.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

