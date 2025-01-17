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Врач Бережная объяснила, как нужно заваривать шиповник для максимальной пользы здоровья

1:19
Здоровье

Ягоды шиповника славятся своими мощными антиоксидантными свойствами, напомнила гастроэнтеролог Ирина Бережная. Врач рассказала россиянам, как правильно заваривать этот доступный продукт для улучшения здоровья.

Шиповник
Фото: flickr.com by Björn S..., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шиповник

В беседе с радио Sputnik специалист подчеркнула важность правильного хранения и заваривания шиповника для сохранения его полезных свойств. Она отметила, что ягоды нельзя просто "варить" в кипящей воде: чтобы сохранить витамин C, их следует настаивать в чуть теплой воде в течение 30-40 минут. По такому же методу можно готовить не только настои, но и различные лимонады, компоты и другие напитки.

Сиропы, предлагаемые в магазинах и аптеках, абсолютно бесполезны: их сладость затмевает все полезные качества. Пояснить это можно тем, что содержание сахара в них слишком велико, и их не стоит сравнивать с сушёными, замороженными или свежими ягодами.

Кроме того, Бережная отметила, что употребление шиповника требует осторожности: в некоторых случаях возможно развитие перекрестной аллергии на это растение.

"Соответственно, все должно быть разумно, употребляйте шиповник без фанатизма", — добавила гастроэнтеролог.

 

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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