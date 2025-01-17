Врач Бережная объяснила, как нужно заваривать шиповник для максимальной пользы здоровья

Ягоды шиповника славятся своими мощными антиоксидантными свойствами, напомнила гастроэнтеролог Ирина Бережная. Врач рассказала россиянам, как правильно заваривать этот доступный продукт для улучшения здоровья.
В беседе с радио Sputnik специалист подчеркнула важность правильного хранения и заваривания шиповника для сохранения его полезных свойств. Она отметила, что ягоды нельзя просто "варить" в кипящей воде: чтобы сохранить витамин C, их следует настаивать в чуть теплой воде в течение 30-40 минут. По такому же методу можно готовить не только настои, но и различные лимонады, компоты и другие напитки.
Сиропы, предлагаемые в магазинах и аптеках, абсолютно бесполезны: их сладость затмевает все полезные качества. Пояснить это можно тем, что содержание сахара в них слишком велико, и их не стоит сравнивать с сушёными, замороженными или свежими ягодами.
Кроме того, Бережная отметила, что употребление шиповника требует осторожности: в некоторых случаях возможно развитие перекрестной аллергии на это растение.
"Соответственно, все должно быть разумно, употребляйте шиповник без фанатизма", — добавила гастроэнтеролог.
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