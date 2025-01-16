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Гормональный живот: как распознать и справиться с проблемой

3:06
Здоровье

Знаете ли вы, что гормоны могут быть скрытой причиной накопления жира в области живота? Часто изменения в нашем организме — будь то возраст, стресс или другие факторы — влияют на уровень гормонов, что приводит к так называемому гормональному животу. Распознавание симптомов и понимание причин — это первый шаг к решению проблемы. К счастью, есть способы восстановить гормональный баланс и достичь желаемого веса.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Что такое гормональный жир на животе

Гормональный жир на животе возникает из-за дисбаланса гормонов, которые управляют важными функциями, такими как метаболизм, аппетит и уровень энергии. Когда эти гормоны выходят из нормы, это часто приводит к накоплению жира в нижней части живота.

Признаки гормонального жира

Как понять, что причиной накопления жира на животе являются именно гормоны? Вот несколько симптомов, которые могут указывать на дисбаланс:

  • Постоянный стресс или тревожность: продолжительный стресс вызывает повышенное производство кортизола, который сигнализирует организму накапливать жир.
  • Выпадение волос: утрата волос в сочетании с увеличением веса может быть связана с проблемами щитовидной железы.
  • Тяга к сладкому: постоянное желание употреблять сладости — частый признак инсулинорезистентности, которая способствует накоплению жира.
  • Повышенный аппетит: высокий уровень гормона лептина может запутать мозг, провоцируя переедание.

Основные причины гормонального жира

Менопауза

  • Снижение уровня эстрогена у женщин после 45 лет связано с увеличением жировых отложений в области живота.
  • Замедленная работа щитовидной железы
  • Пониженная функция щитовидной железы замедляет метаболизм, что может приводить к накоплению жира.

Дисбаланс кортизола

Повышенный уровень кортизола из-за стресса заставляет организм накапливать жир вокруг живота.

Инсулинорезистентность

Неспособность клеток правильно усваивать глюкозу вызывает повышение сахара в крови и накопление жира.

Как уменьшить гормональный жир

С помощью небольших изменений в повседневной жизни вы можете восстановить гормональный баланс и избавиться от жира:

Правильное питание

Включите в рацион:

  • Продукты, богатые белком, такие как постное мясо и рыба.
  • Цельнозерновые продукты.
  • Свежие фрукты и овощи.
  • Избегайте переработанных продуктов, сахара и избытка кофеина.

Физическая активность

Умеренные тренировки, такие как ходьба или йога, помогают снизить уровень стресса и ускоряют сжигание жира.

Управление стрессом

Используйте техники расслабления, например, медитацию или дыхательные упражнения.

Важное напоминание

Информация представлена исключительно для ознакомления. При подозрении на гормональные проблемы обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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