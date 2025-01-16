Секрет здоровья ЖКТ: разбиваем миф о раздельном питании

Раздельное питание, популярная концепция, предполагающая употребление белков, жиров и углеводов по отдельности, не помогает снижать вес и улучшать работу ЖКТ. Такое заявление сделала врач-гастроэнтеролог компании "СберЗдоровье" Ольга Евлашева в беседе с URA. RU. Она подчеркнула, что эта методика не имеет научного подтверждения и неэффективна для решения проблем ожирения.
Почему раздельное питание не работает
Сторонники этой теории считают, что одновременное употребление белков, жиров и углеводов вызывает "конфликт" пищеварительных ферментов. По их мнению, одна часть пищи переваривается, пока другая "застаивается", что якобы приводит к "засорению" организма. Однако, как объясняет Евлашева, научные исследования не подтверждают эту гипотезу. На самом деле, человеческий ЖКТ приспособлен к перевариванию смешанной пищи.
"Когда еда только попадает в ротовую полость, организм начинает вырабатывать ферменты для расщепления всех трёх компонентов — белков, жиров и углеводов. При этом даже в большинстве продуктов содержатся смешанные питательные вещества, за исключением сахара и некоторых других", — поясняет специалист.
Таким образом, раздельное питание не оказывает ожидаемого эффекта ни на вес, ни на здоровье.
Если после еды возникает вздутие живота или другие неприятные симптомы, причина чаще всего кроется в нарушениях работы ЖКТ, а не в особенностях диеты. В таких случаях Ольга Евлашева рекомендует обратиться за консультацией к врачу, чтобы выявить и устранить настоящие проблемы.
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
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