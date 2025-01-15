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Как правильно погружаться в купель? Упражнения на разогрев всего тела перечислил врач

1:07
Здоровье

Доктор Андрей Тяжельников дал важные рекомендации тем, кто на Крещение собрался погружаться в купель.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

Перед этим обязательно нужно разогреться физическими упражнениями. Также врач советует раздеваться постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. Погружаться в воду тоже стоит постепенно и ни в коем случае не нырять.

Перед окунанием в прорубь нельзя много есть и особенно пить алкоголь. А после купания лучше обсохнуть, надеть теплую одежду и выпить горячего чая.

Тяжельников уверен, что к погружению в прорубь нужно заранее готовиться.

"Лучше, если закаливающие процедуры человек практикует постоянно или длительное время. Если же вы этого не делали раньше, то до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно", — цитирует врача KP. RU.

Доктор посоветовал перед погружением ежедневно выходить на балкон без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой.

Уточнения

Про́рубь — отверстие, прорубленное в ледовом покрытии водоёма (реки, озера и т. п.).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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