Как правильно погружаться в купель? Упражнения на разогрев всего тела перечислил врач

Доктор Андрей Тяжельников дал важные рекомендации тем, кто на Крещение собрался погружаться в купель.
Перед этим обязательно нужно разогреться физическими упражнениями. Также врач советует раздеваться постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. Погружаться в воду тоже стоит постепенно и ни в коем случае не нырять.
Перед окунанием в прорубь нельзя много есть и особенно пить алкоголь. А после купания лучше обсохнуть, надеть теплую одежду и выпить горячего чая.
Тяжельников уверен, что к погружению в прорубь нужно заранее готовиться.
"Лучше, если закаливающие процедуры человек практикует постоянно или длительное время. Если же вы этого не делали раньше, то до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно", — цитирует врача KP. RU.
Доктор посоветовал перед погружением ежедневно выходить на балкон без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой.
Про́рубь — отверстие, прорубленное в ледовом покрытии водоёма (реки, озера и т. п.).
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