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Какие показатели сахара в крови говорят о диабете

2:44
Здоровье

Диабетолог Мариетта Порохнавеч рассказала, что нормальный, здоровый уровень сахара в крови натощак, измеряемый по венозной крови, колеблется в пределах 3,5-5,5 ммоль/литр.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Значения между 5,5 и 6,9 ммоль/литр указывают на повышенный уровень сахара в крови.

"Эти значения требуют внимания со стороны пациента, поскольку согласно рекомендациям института NICE (Национальный институт здравоохранения и медицинского обслуживания), который считается эталоном, они представляют более высокий риск развития диабета 2 типа, особенно если они связаны с другими факторами риска", — заявила она.

Уровень сахара в крови натощак выше 7,0 ммоль/л означает диабет.

Если есть подозрение на диабет, но обычный анализ крови не показывает нормальный уровень, то рекомендуется сделать стресс-тест на сахар. После измерения натощак, пациент выпивает воду, которая содержит 75 граммов сахара, и через 2 часа уровень сахара в крови нужно снова измерить.

Показатель сахара в крови через 2 час после стресс-теста должен быть ниже 7,8 ммоль/литр. Можно говорить о сниженной толерантности к глюкозе, если через 2 часа после употребления тестового напитка уровень сахара колеблется от 7,8 до 11,0 ммоль/литр. В случае, если значение выше 11,1 ммоль/литр, то это означает диабет.

Показатели гликированного гемоглобина также могу предоставить важную информацию о состоянии метаболизма сахара. Это значение основано на связывании глюкозы с гемоглобином (белком эритроцитов, переносящим кислород). Его измерение прежде всего важно при наблюдении уже диагностированных диабетов, поскольку — в отличие от традиционного измерения уровня сахара в крови — этот параметр даёт информацию о среднем уровне сахара в крови за последние 3 месяца .

Нормальное значение гликированного гемоглобина — ниже 5,7 процента. Значение от 5,7 до 6,4 процента указывает на преддиабет, а значение выше 6,5 процента указывает на диабет. Однако если диабет не выявлен, одного этого измерения недостаточно: пациенту также необходимо пройти стресс-тест на уровень глюкозы в крови.

 

 

Уточнения

Стресс-тестирование (stress testing) — одна из форм тестирования, которая используется для определения устойчивости системы или модуля в условиях превышения пределов нормального функционирования.

Глики́рованный гемоглобин или гликогемоглобин (кратко обозначается: гемоглобин A1c, HbA1c), — биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период (от трёх до четырёх месяцев), в отличие от измерения глюкозы крови, которое дает представление об уровне глюкозы крови только на момент исследования.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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