Во Франции впервые провели двойную трансплантацию, которая помогает пациентам с диабетом 1-го типа

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гражданские хосписы Лиона впервые во Франции провели одновременную трансплантацию почек и островков поджелудочной железы. Это вмешательство даёт новую надежду пациентам с диабетом 1 типа.

Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under U.S. federal government Врачи

Двойная трансплантация, которая была проведена в декабре 2024 года, в больничном центре Lyon Sud, стала первой во Франции. В ней сочеталась классическая трансплантация почки и имплантация островков поджелудочной железы, которые позволяют вырабатывать инсулин и стабилизировать уровень сахара в крови.

"Островки Лангерганса, которые находятся в поджелудочной железе, состоят из сотен миллионов эндокринных клеток. Именно они вырабатывают инсулин… Операция, прежде всего, гораздо менее инвазивна. Трансплантация островков заключается в инъекции эндокринных клеток через воротную вену непосредственно в поджелудочную железу. Это делается в интервенционной радиологии под простой местной анестезией. По сравнению с трансплантацией поджелудочной железы это вызывает гораздо меньше осложнений и более быстрое выздоровление пациента", — рассказал профессор Морелон, заведующий отделением трансплантологии, нефрологии и клинической иммунологии клиники Эдуарда Эррио.

Диабет 1 типа — это аутоиммунное заболевание, разрушающее производящие инсулин клетки поджелудочной железы. Когда заболевание прогрессирует и приводит к почечной недостаточности, возможности лечения ограничены. Эта двойная трансплантация — огромная надежда для таких пациентов. Она может стать отличным решением для лечения наиболее серьёзных случаев, при условии наличия совместимых доноров.

Уточнения

Са́харный диабе́т 1-го ти́па (инсули́нозави́симый диабет, ювенильный диабет) — аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови, полиурия (как следствие — неутолимая жажда), потеря веса, чрезмерный либо сниженный аппетит, сильное общее утомление организма, боли в животе.



Трансплантация — в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

