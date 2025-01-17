Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти сорта баклажанов устойчивы ко всем болезням: урожай без хлопот
Натуральная колбаса: стоит ли переплачивать за качество
Узнайте, как сделать так, чтобы ваши помидоры наконец зацвели
Разбор квитанции ЖКХ: за что мы на самом деле платим
Windows 11 теперь ещё безопаснее: шифрование BitLocker для всех
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40
Читаем вместе: сказочный тимбилдинг от Театра МОСТ
Тимати с "Дошираком" на парижской свалке: красивая жизнь закончилась
Как простой трюк с ключом защитит ваш дом от взлома? Раскрыт хитрый способ

Осторожно, сахар! Как избежать проблем с сердцем и сосудами

3:16
Здоровье

Здоровый образ жизни — это не только правильное питание и физическая активность, но и внимание к состоянию сердечно-сосудистой системы. Мы часто связываем проблемы с сердцем и сосудами с лишним весом, но это не всегда так.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Почему возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как инсульт или инфаркт? Многие из нас сразу начинают думать, не слишком ли много они едят сладкого. Действительно, избыток сахара может привести к проблемам, но он не является главным врагом наших артерий, пишет чешский портал ireceptar.cz.

Как сахар влияет на организм?

Сегодня мы знаем, что чрезмерное потребление сахара может нанести серьёзный вред сердечно-сосудистой системе. Сначала это может быть незаметно, но со временем проблема усугубляется. Однако важно понимать, что умеренное потребление сахара не опасно. Наш организм нуждается в сахаре как в источнике энергии. Проблема возникает, когда мы едим слишком много сладкого в течение длительного времени.

Воспаление, диабет и инсульт

Избыток сахара в организме может привести к увеличению уровня триглицеридов в крови, что вызывает закупорку сосудов. Кроме того, сахар может способствовать развитию воспаления в организме и повышению артериального давления. Также известно, что чрезмерное потребление сахара может спровоцировать диабет 2 типа — заболевание, которое часто развивается из-за неправильного образа жизни. А диабет, в свою очередь, увеличивает риск инсульта. Таким образом, избыток сахара может стать причиной порочной спирали заболеваний, которая может привести к смерти.

Сколько сахара можно есть?

Если мы понимаем, какой риск несёт в себе чрезмерное потребление сахара, то мы хотим заботиться о своём здоровье. Согласно рекомендациям специалистов, достаточно потреблять около шести чайных ложек сахара в день. Но это только видимая часть проблемы. Сахар также содержится в продуктах, которые мы не всегда ожидаем увидеть. Например, он может быть в лимонадах, энергетических напитках, йогуртах и даже в кашах быстрого приготовления.

Где скрывается сахар?

Не только сладкие продукты содержат сахар. Он также может быть в готовых блюдах, соусах и даже в выпечке. Поэтому важно внимательно изучать этикетки продуктов и ограничивать потребление сахара.

Как избежать проблем?

Давайте воспользуемся знаниями и опытом специалистов. Если мы понимаем, как сахар вредит нашему организму, то мы можем избежать его чрезмерного потребления. Для начала стоит ограничить потребление сладких напитков и изучить состав продуктов, которые мы покупаем. Также можно использовать альтернативные подсластители. Однако полностью отказаться от сахара сложно, поэтому существует движение, которое помогает сжигать излишки сахара без вреда для здоровья. Это требует усилий, но здоровье и долголетие стоят того.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми Аудио 
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Эти сорта баклажанов устойчивы ко всем болезням: урожай без хлопот
Натуральная колбаса: стоит ли переплачивать за качество
Узнайте, как сделать так, чтобы ваши помидоры наконец зацвели
Разбор квитанции ЖКХ: за что мы на самом деле платим
Windows 11 теперь ещё безопаснее: шифрование BitLocker для всех
Стрижка боб-пикси: омолаживающий эффект для женщин старше 40
Читаем вместе: сказочный тимбилдинг от Театра МОСТ
Тимати с "Дошираком" на парижской свалке: красивая жизнь закончилась
ЕС рекордными темпами закупает российский СПГ
Как простой трюк с ключом защитит ваш дом от взлома? Раскрыт хитрый способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.