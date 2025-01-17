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Сколько можно прожить без сна и чем это опасно для здоровья

1:25
Здоровье

Врач-невролог клиники DocMed Елена Кислова рассказала, что через три-четыре ночи без сна у человека могут возникнуть различные галлюцинации, паранойя и психоз.

Усталость
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усталость

Эксперт отметила, что, хотя неизвестно, как долго человек может обходиться без сна, его отсутствие может привести к негативным последствиям.

Например, после суток без сна у человека могут появиться сонливость, раздражительность, когнитивные нарушения, мышечное напряжение и другие симптомы. Если человек не спит более 48 часов, у него могут возникать короткие эпизоды сна, которые длятся до 30 секунд. Эти периоды, известные как "микросны", происходят непроизвольно и могут вызывать ощущение растерянности или дезориентации, пишет Газета.Ru.

Врач подчеркнула, что для оптимального физического здоровья человеку необходимо спать семь и более часов.

"Если человеку обычно требуется более длительное количество сна, то даже продолжительность сна от 7 до 9 часов может представлять собой относительно недостаточный сон. Младенцы, дети и подростки требуют значительно больше часов сна, чем взрослые", — сказала Кислова.

Но при этом и сон менее семи часов также может быть нормой в некоторых случаях, добавила врач.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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