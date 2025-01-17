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Когда стоит беспокоиться из-за учащённого сердцебиения?

1:37
Здоровье

Учащённое сердцебиение может быть признаком различных состояний и заболеваний. По словам врача-кардиолога Татьяны Мельниковой, есть несколько симптомов, при которых стоит обратиться к врачу:

Боль в сердце
Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце
  • Резкое учащение сердцебиения в покое.
  • Стойкое сердцебиение более 100 ударов в минуту.
  • Обморок.
  • Резкая боль в груди.
  • Сильная одышка.
  • Головокружение.
  • Неправильный ритм сердца: ощущение, что сердце пропускает удары.

Частота сердечных сокращений в покое у взрослых обычно составляет 60-80 ударов в минуту. Однако сердцебиение может учащаться по физиологическим причинам, таким как стресс, физические нагрузки, гормональные изменения (например, при менструации, беременности или менопаузе), приём некоторых лекарств и другие, сообщает Газета.Ru.

Однако учащённое сердцебиение также может быть связано с различными заболеваниями, включая аритмии и тахикардию. Для диагностики врач может назначить электрокардиографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование и электрофизиологическое исследование. На основании результатов обследования врач примет решение о необходимости лечения.

Чтобы снизить риск учащённого сердцебиения, рекомендуется вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься физическими упражнениями, избегать стрессов, освоить методы релаксации, ограничить потребление кофеина, алкоголя и никотина.

Уточнения

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту.

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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