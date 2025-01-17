Когда стоит беспокоиться из-за учащённого сердцебиения?

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учащённое сердцебиение может быть признаком различных состояний и заболеваний. По словам врача-кардиолога Татьяны Мельниковой, есть несколько симптомов, при которых стоит обратиться к врачу:

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Резкое учащение сердцебиения в покое.

Стойкое сердцебиение более 100 ударов в минуту.

Обморок.

Резкая боль в груди.

Сильная одышка.

Головокружение.

Неправильный ритм сердца: ощущение, что сердце пропускает удары.

Частота сердечных сокращений в покое у взрослых обычно составляет 60-80 ударов в минуту. Однако сердцебиение может учащаться по физиологическим причинам, таким как стресс, физические нагрузки, гормональные изменения (например, при менструации, беременности или менопаузе), приём некоторых лекарств и другие, сообщает Газета.Ru.

Однако учащённое сердцебиение также может быть связано с различными заболеваниями, включая аритмии и тахикардию. Для диагностики врач может назначить электрокардиографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование и электрофизиологическое исследование. На основании результатов обследования врач примет решение о необходимости лечения.

Чтобы снизить риск учащённого сердцебиения, рекомендуется вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься физическими упражнениями, избегать стрессов, освоить методы релаксации, ограничить потребление кофеина, алкоголя и никотина.

Уточнения

Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту.



Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

