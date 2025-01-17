Когда стоит беспокоиться из-за учащённого сердцебиения?

Учащённое сердцебиение может быть признаком различных состояний и заболеваний. По словам врача-кардиолога Татьяны Мельниковой, есть несколько симптомов, при которых стоит обратиться к врачу:
Частота сердечных сокращений в покое у взрослых обычно составляет 60-80 ударов в минуту. Однако сердцебиение может учащаться по физиологическим причинам, таким как стресс, физические нагрузки, гормональные изменения (например, при менструации, беременности или менопаузе), приём некоторых лекарств и другие, сообщает Газета.Ru.
Однако учащённое сердцебиение также может быть связано с различными заболеваниями, включая аритмии и тахикардию. Для диагностики врач может назначить электрокардиографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование и электрофизиологическое исследование. На основании результатов обследования врач примет решение о необходимости лечения.
Чтобы снизить риск учащённого сердцебиения, рекомендуется вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься физическими упражнениями, избегать стрессов, освоить методы релаксации, ограничить потребление кофеина, алкоголя и никотина.
Тахикардия (от др.-греч. ταχύς — быстрый и καρδία — сердце) — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 100 и более ударов в минуту.
Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.
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