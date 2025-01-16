Остеопороз протекает бессимптомно, но один витамин может помочь в его профилактике

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным Королевского общества по борьбе с остеопорозом, каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет в течение жизни ломают кость из-за остеопороза.

Фото: flickr.com by Andreas Lehner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые мужчины

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся более хрупкими и подвержены переломам. С возрастом риск развития остеопороза возрастает, но раннее выявление заболевания и изменение образа жизни могут существенно повлиять на профилактику и лечение.

Заботиться о своих костях стоит заранее, поскольку остеопороз протекает бессимптомно. Из-за этого его ещё называют тихой болезнью. Боль могут вызывать только переломы костей, но не сам остеопороз. В пожилом возрасте зачастую достаточно всего лишь наклониться или достать пирог из духовки, чтобы сломать кость.

Старшая медсестра и специалист по остеопорозу в Королевском обществе по борьбе с остеопорозом Кирсти Карн рекомендует бросить курить, регулярно делать физические упражнения (бег трусцой, прыжки, поднятие тяжестей), ежедневно употреблять не менее 700 мг кальция и обязательно каждый день в зимние месяцы принимать 400 международных единиц витамина D. Все эти меры не смогут на 100 процентов защитить от остеопороза, но существенно снизят риск этого заболевания.

Уточнения

Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета, характеризующееся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости.

