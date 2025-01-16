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5 простых советов, как не повышать уровень сахара в крови

2:20
Здоровье

Колебания уровня сахара в крови могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, с которыми потом бывает сложно справиться, однако несколько простых хитростей позволят поддерживать этот уровень в норме.

Пирожные
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожные

1. Добавляйте к углеводам белок и клетчатку

Если съедать макароны, рис, хлеб, картофель и любую сладость, не добавляя к этим продуктам никакую другую пищу, организм получит одни только углеводы. Они очень быстро усвоятся, и это приведёт к резкому повышению уровня сахара в крови. Чтобы этого избежать, нужно добавлять к углеводам белок, например, куриное мясо к макаронам, и клетчатку, например, овощи и зелень.

2. Следите за порядком употребления пищи

Как ни удивительно, порядок продуктов оказывает огромное влияние на уровень сахара в крови. Начинать приём пищи следует с овощей, потом переходить к белкам и жирам и только потом можно позволить себе немного углеводов.

3. Не забывайте о том, что полезного сахара не существует

Некоторые ошибочно полагают, что в мёде или сиропе агавы содержится так называемый полезный сахар. На самом деле это не более чем миф. Даже в таких богатых витаминами и микроэлементами продуктах сахар тот же самый, что и в шоколаде и пончиках, поэтому не стоит злоупотреблять даже натуральными сладостями.

4. Ешьте сладкое только на сытый желудок

Не всем под силу полностью отказаться от сладкого, поэтому, чтобы не лишать себя удовольствия и при этом обезопасить свой организм, возьмите за правило съедать пирожное или шоколадку не до еды, не между приёмами пищи, а уже после того, как вы поели. Когда вы съедаете сладость на сытый желудок, уровень сахара в крови не подскакивает.

5. Сосредоточьтесь на калориях

Не стоит пренебрегать подсчётам калорий. Это гораздо эффективнее, чем подсчитывать питательные вещества в блюдах. Если потреблять достаточное, но не избыточное количество калорий и соблюдать все остальные рекомендации, уровень сахара в крови придёт в норму, а также вы попрощаетесь с бледной кожей, усталостью и плохим настроением.

 

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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